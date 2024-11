Cathie Wood glaubt an Bitcoin-Kurs von 1,5 Millionen US-Dollar in nur 6 Jahren!

Cathie Wood erinnerte kürzlich in einem Interview mit CNBC daran, dass ARK Invest der erste öffentliche Vermögensverwalter war, der sich 2015 bei einem Preis von 250 US-Dollar in Bitcoin engagierte, "und wir denken, dass wir mit 90.000 US-Dollar noch einen langen Weg vor uns haben".

Nach seiner Wiederwahl hat Donald Trump weitreichende Reformen angekündigt, die insbesondere die Leitung der US-Börsenaufsicht SEC betreffen, die aktuell unter Gary Gensler steht und in der Vergangenheit durch gerichtliche Klagen und intensive Prüfungen bedeutender Industrieakteure aufgefallen ist.

Trump hat zugesagt, Gensler direkt am ersten Tag seiner neuen Amtsperiode, die am 20. Januar beginnt, zu entlassen. Zudem hat er das Ziel ausgegeben, die Vereinigten Staaten zur "Krypto-Hauptstadt der Welt" zu entwickeln, unterstützt durch eine neue politische Agenda und Fördermaßnahmen für digitale Werte, wobei Bitcoin eine zentrale Rolle in seiner Wirtschaftspolitik spielen soll.

Wood wies auch auf das wachsende Interesse von institutionellen Anlegern hin, die beginnen, die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin im Vergleich zu traditionellen Anlagen zu schätzen. Diese Unterscheidung, so Wood, stärkté die Position von Bitcoin als wertvolle Anlageklasse und als wesentliches Instrument zur Portfoliodiversifizierung.

Wood bekräftigte in dem Interview auch ihre Preisprognose für die nächsten fünf Jahre: "Wir haben ein Ziel für 2030 in unserem Base Case, es liegt bei 650.000 US-Dollar, in unserem Bull Case liegt es zwischen 1 Million und 1,5 Millionen US-Dollar."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 92.440$ auf CryptoCompare Index (19. November 2024, 13:58 Uhr) gehandelt.