Kupferpreis wendet Debakel vorerst ab. Chancen bei Kupferproduzenten?

Kupfer wendet Preisdebakel ab; zumindest vorerst

Zwei zentrale Themen beschäftigen und belasten aktuell den Kupfersektor. Zum einen ist es die beeindruckende Stärke des Greenbacks. Zum anderen ist es aber auch die Ungewissheit, wie es in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China nach dem Regierungswechsel in den USA weitergehen wird.

Zumindest in puncto Dollarstärke kann der Kupferpreis (wie auch Gold und Silber) aktuell etwas durchatmen. Der wichtige US-Dollar-Index kam zuletzt etwas zurück und verschaffte so den Edelmetallen und den anderen Rohstoffen etwas Luft. Ob es sich hierbei nur um die berühmt-berüchtigte Ruhe vor dem (nächsten) Sturm handelt, bleibt abzuwarten. In den kommenden Tagen gibt es noch einige Termine, die beim US-Dollar für Bewegung in jedwede Richtung sorgen könnten.

Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China bleiben bis auf weiteres die Achillesferse etwaiger Erholungsversuche bei Kupfer. Trumps Zusammenstellung der Regierungsmannschaft lässt diesbezüglich nicht viel Gutes erwarten.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report „Treibt Nvidias KI-Boom den Uranpreis?

3 aussichtsreiche Uran-Aktien mit Rallyepotenzial“ kostenlos

Fazit - Kupferpreis

Mit großer Vehemenz rauschte Kupfer zuletzt in Richtung der eminent wichtigen Unterstützungszone 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar. Ein Rücksetzer unter die 3,9 US-Dollar konnte noch einmal abgewendet werden. Diese Zone hat aus charttechnischer Sicht zentrale Bedeutung. Sollte es daher doch noch zu einem Rücksetzer unter die 3,9 US-Dollar kommen, würde eine Neubewertung notwendig. Auf der Oberseite ist der Kupferpreis in den Bereichen 4,3 US-Dollar bzw. 4,6 US-Dollar limitiert.

Sie sind auf der Suche nach aussichtsreichen Kupferaktien? Lesen Sie hierzu den kostenlosen PDF-Report „Nach dem Crash – 3 Kupferproduzenten für das Comeback“

Produzentenaktien weiter unter Druck

Wie schon in der letzten Kommentierung zu Kupfer „Gold und Silber taumeln. Kupferpreis bricht ein. Kupferproduzenten unter Druck“ blicken wir an dieser Stelle auf Southern Copper.

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung stand noch der außerordentlich wichtige Unterstützungsbereich um 104+ US-Dollar im Fokus. Seit dem markanten September-Hoch bei 120 US-Dollar durchlief Southern Copper einen kleinen Abverkauf. Und der muss noch nicht beendet sein, denn die Unterstützung von 104+ US-Dollar ist mittlerweile passé. Die Hoffnungen ruhen nun auf der unter psychologischen Aspekten wichtigen Marke von 100 US-Dollar. Ein Rücksetzer unter die 100 US-Dollar würde der Kupferaktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 94 US-Dollar bzw. 90 US-Dollar eröffnen.

Fazit

Die Produzentenaktien und hier stellvertretend Southern Copper sind darum bemüht, einen tragfähigen Boden auszubilden. Noch ist das Ganze allerdings mit Vorsicht zu genießen. Insofern ist der Verbleib an der Seitenlinie vielleicht nicht die schlechteste Wahl.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.