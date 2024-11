Nexe Innovations gibt die Ernennung des strategischen Beraters Tom Hoyne bekannt – ein erfahrener Manager in der Kaffee- und Lebensmittelindustrie

Vancouver, BC – 19. November 2024 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, die Ernennung von Tom Hoyne zum strategischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Hoyne verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich Lebensmittelbetrieb und -herstellung. Zuletzt war er als Vice President of Coffee and Quality bei Kicking Horse Coffee tätig, wo er sich 20 Jahre lang der Verwaltung von Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitssystemen, der Beschaffung von Rohkaffee, der Überwachung der Röstvorgänge und der Verfeinerung der Kaffeeverarbeitung widmete. Er behielt diese Position auch nach der Übernahme von 80 % von Kicking Horse Coffee durch Lavazza für ca. 215 Millionen US-Dollar bei. Wir sind davon überzeugt, dass Herr Hoyne NEXE Innovations mit seinem unschätzbaren Rat und Fachwissen bei der Skalierung seiner Geschäftstätigkeit im Kaffeesegment unterstützen wird. Die Erfahrung von Herrn Hoyne im Bereich Kaffee und als Unternehmer in der Fertigungsindustrie wird für das bestehende NEXE-Team einen erheblichen Mehrwert darstellen.

„Ich kenne NEXE seit seiner Gründung und glaube fest an ihr Produkt. Sie haben ein wettbewerbsfähiges Produkt entwickelt, das die Nachhaltigkeitsprobleme von Einweg-Kunststoffkapseln angeht“, erklärte Tom Hoyne. ‚Dies ist eine dringend benötigte Lösung für einen wachsenden Teil des Kaffeemarktes. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem NEXE-Team.‘

„Tom Hoyne wird uns in vielen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit strategisch beraten. Seine Erfahrung in der Kaffeeindustrie und im Management von Lebensmittelbetrieben wird für uns von großem Nutzen sein, wenn wir Produktionsmeilensteine erreichen und unsere Geschäftstätigkeit ausweiten, um größere Kunden zu bedienen“, so Ash Guglani.

