2024 Access to Medicine Index zeigt, dass Pharmaunternehmen Möglichkeiten verpassen, mehr Patienten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu erreichen

AMSTERDAM, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Der 2024 Access to Medicine Index zeigt, dass Pharmaunternehmen ihr Potenzial zur Erweiterung des Zugangs in unterversorgten Regionen nicht voll ausschöpfen. Die neue Analyse der Stiftung zeigt zwar, dass sich einige Pharmaunternehmen in bestimmten Bereichen verbessert haben, doch insgesamt hat sich die Dynamik seit dem Index von 2022, der sich mit der COVID-19-Pandemie überschnitt, verlangsamt, und die wachsenden Lücken beim Zugang zu Medikamenten bleiben unbehandelt.

Trotz des offensichtlichen Potenzials der Pharmaindustrie, den Zugang zu Arzneimitteln zu verbessern, zeigen die Ergebnisse des Index 2024, dass sowohl die produktbezogene als auch die geografische Abdeckung weiterhin uneinheitlich ist, so dass erhebliche Teile der ärmsten Bevölkerungsgruppen der Welt übersehen und unterversorgt bleiben.

Kooperationsmaßnahmen wie freiwillige Lizenzvereinbarungen und Technologietransfers, die einen erheblichen Einfluss auf die weltweite Verbesserung der lokalen Verfügbarkeit von Medikamenten haben können, werden von den Unternehmen nicht optimal genutzt. Im Index 2024 wurden nur zwei neue Vereinbarungen über nicht-exklusive freiwillige Lizenzen (NEVL) ermittelt, gegenüber sechs im Jahr 2022, was auf eine verpasste Gelegenheit zur Verbesserung der lokalen Verfügbarkeit innovativer Arzneimittel hinweist. Einige Unternehmen führen zwar Technologietransfers durch, diese konzentrieren sich jedoch auf Länder mit mittlerem Einkommen und nicht auf Regionen mit dem größten Bedarf, wie etwa Afrika südlich der Sahara.

Der Index 2024 stellt fest, dass größere Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) unternommen werden müssen - insbesondere im Hinblick auf die geringe Beteiligung ressourcenarmer Bevölkerungsgruppen an klinischen Studien. Weniger als die Hälfte (43 %) aller klinischen Prüfungen fanden in einem der 113 Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen statt, die in den Index 2024 aufgenommen wurden, obwohl in diesen Ländern fast 80 % der Weltbevölkerung leben. Da Pharmaunternehmen in der Regel der Zugangsplanung in Ländern, in denen klinische Studien durchgeführt werden, Vorrang einräumen, bleibt ein Großteil der Welt beim Zugang zurück.

Fünf Unternehmen (Bristol Myers Squibb, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer und Sanofi) räumen einkommensschwachen und am wenigsten entwickelten Ländern in ihren integrativen Geschäftsmodellen Priorität ein und erleichtern den Zugang zu ihren Produkten in 102 LMICs, die im Index 2024 erfasst sind. Die Ergebnisse dieser Modelle bleiben jedoch etwas unklar, was zum Teil auf die mangelnde Transparenz seitens der Pharmaunternehmen zurückzuführen ist, die keine Angaben über die Zahl der durch diese Modelle erreichten Patienten machen.

Bemerkenswert ist, dass Novartis nun zum ersten Mal an der Spitze steht, dicht gefolgt von GSK, das in allen bisherigen Indexberichten den ersten Platz belegte.

„Es gibt erhebliche Möglichkeiten, den Zugang zu verbessern und endlich die Lücke der gesundheitlichen Chancengleichheit für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt zu schließen. Durch den Einsatz bewährter Mechanismen und neuer, innovativer Ansätze sowie durch die Nutzung lokaler Partnerschaften können die Unternehmen ihr volles Potenzial ausschöpfen, um ihre lebensrettenden Therapien den Patienten dort zur Verfügung zu stellen, wo sie benötigt werden."

- Jayasree K. Iyer, CEO, Stiftung Zugang zur Medizin

Nächste Schritte

Die Branche hat in der jüngsten Vergangenheit bewiesen, dass sie in der Lage ist, schnell zu handeln und auf Herausforderungen zu reagieren. Jetzt müssen die Unternehmen den Kampf um globale Gleichheit im Gesundheitswesen weiter vorantreiben. Unternehmen können die Analysen, Schlüsselergebnisse und Best Practices im Index 2024 nutzen, um Bereiche zu identifizieren, auf die sie ihre Bemühungen um den Zugang zu Arzneimitteln konzentrieren und auf die Schließung bestehender Lücken hinarbeiten können.

Lesen Sie den vollständigen Bericht - 2024 Access to Medicine Index

