Sicherheitsvorschriften verständlich erklärt und Ausschreibungen professionell begleitet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Ahlen (ots) - Erfüllt der Sicherheitsdienst seine Aufgaben nur unzureichend,wird dies schnell zum Problem für den Auftraggeber - die Ursachen dafür liegenjedoch häufig bereits in einer ungenau formulierten Ausschreibung. Um genau daszu umgehen und mögliche Konsequenzen zu verhindern, unterstützt Sascha Luikeentsprechende Anbieter bei der Erstellung und Durchführung von Ausschreibungenim Bereich von Sicherheitsdienstleistungen. Was Interessenten davon erwartenkönnen und worauf es dabei ankommt, erfahren Sie hier.Die Anforderungen an private Sicherheitsdienste steigen kontinuierlich, denn siesorgen an zahlreichen Orten für Schutz und Ordnung. Dabei reicht ihrEinsatzbereich von Bahnhöfen und Flughäfen bis hin zu Sportevents undKonzerthallen. Häufig bestehen jedoch zwischen Auftraggebern undSicherheitsdienstleistern Missverständnisse über die genauen Anforderungen - einMangel, der nicht selten zu Unzufriedenheit auf beiden Seiten führt. DieAusschreibung von Sicherheitsdienstleistungen gestaltet sich in Deutschlandweitaus komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. "Zwar sind die Normenfür Wach- und Sicherheitsdienste präzise formuliert, doch für Laien oft schwerverständlich. Dadurch bleiben die Leistungsanforderungen in Ausschreibungen oftvage, sodass selbst die anbietenden Unternehmen nicht sicher sind, ob sie dengeforderten Standard erfüllen. Am Ende entscheidet sich der Auftraggeber dannhäufig für das günstigste Angebot - ein Vorgehen, das die Qualität und letztlichauch die Sicherheit beeinträchtigt", erklärt Sascha Luike, Inhaber von LLConsulting."Fehlende Präzision kostet den Auftraggeber nicht nur zusätzliche Zeit und Geld,sondern birgt auch erhebliche Sicherheitsrisiken. Eine fachkundige Begleitungund klar definierte Anforderungen schaffen hier Abhilfe, denn sie ermöglicheneine präzise Ausschreibung und erleichtern zugleich die Auswahl einesqualifizierten Dienstleisters", fügt er hinzu. Als langjähriger Berater fürSicherheitsdienste und Vergabestellen bringt Sascha Luike gemeinsam mit seinemTeam umfassende Expertise mit, um den Sicherheitsdienstleistern bei derEinhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Vergabestellen bei der Erstellungprofessioneller Ausschreibungen zur Seite zu stehen. Die Erfahrung von LLConsulting sorgt hierbei dafür, dass die Anforderungen nicht nur fachgerecht,sondern auch normkonform umgesetzt werden. Der Service endet zudem nicht bei derAuswahl eines Dienstleisters, sondern setzt sich bei Bedarf durch regelmäßige