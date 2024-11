So schützt eine PV-Anlage vor steigenden Strompreisen und Netzstörungen (FOTO)

St. Andrä Wördern (ots) - In den vergangenen Jahren wurde vielen Eigentümern und

Unternehmern deutlich vor Augen geführt, wie stark ihre Abhängigkeit vom

österreichischen Stromnetz ist. Gleichzeitig hält sich hartnäckig das Gerücht,

das Stromnetz sei überlastet - doch wie viel Wahrheit steckt dahinter? Wie

gravierend die Folgen von Ausfällen und Instabilitäten im Versorgungssystem sein

können und wie wichtig Autarkie für den eigenen Haushalt ist, erfahren Sie hier.



Für Hausbesitzer ist Strom längst keine bloße Nebensache mehr: In den letzten

Jahren hat sich der Strompreis zu einem wesentlichen Faktor auf der

Haushaltsrechnung entwickelt. Den ständig steigenden Preisen sind Hausbesitzer

gänzlich ausgeliefert - daher überrascht es nicht, dass immer mehr von ihnen

nach Alternativen zum konventionellen Strombezug suchen. "Die Gebühren sind in

den letzten Jahren massiv gestiegen und treiben viele Hausbesitzer dazu, sich

über alternative Stromerzeugung zu informieren", erklärt Max Wagner,

Geschäftsführer der Max Wagner Autarkie GmbH. "Für Hausbesitzer sollte es

derzeit oberste Priorität haben, sich von den klassischen Stromanbietern

unabhängig zu machen. Das Problem: Vielen ist gar nicht bewusst, wie viel sie

durch die Nutzung eigener Stromgewinnungsmaßnahmen sparen könnten."







Photovoltaikanlage", erläutert der Unternehmer weiter. "Auch dynamische

Stromtarife können, insbesondere im Industriebereich, äußerst wertvoll sein.

Klar ist, dass es auf jeden Fall möglich ist, sich ganz oder teilweise vom

öffentlichen Stromnetz zu lösen." Als Experte für Photovoltaik hat Max Wagner

mit der Max Wagner Autarkie GmbH eine zentrale Anlaufstelle für Privatkunden und

Unternehmen geschaffen, die sich von traditionellen Stromanbietern unabhängig

machen möchten. Gemeinsam mit seinem Team steht er seinen Kunden als

verlässlicher Partner zur Seite, bietet umfassende Beratung und entwickelt

maßgeschneiderte Lösungen. "Wir berücksichtigen dabei nicht nur die

individuellen Bedürfnisse unserer Kunden, sondern sorgen auch für die Sicherheit

ihrer neuen Energieversorgungssysteme", betont er. Das Ziel ist klar: Den Kunden

einen Wettbewerbsvorteil auf dem Strommarkt zu verschaffen und ihnen

größtmögliche Unabhängigkeit zu ermöglichen.



Ein überlastetes Stromnetz: Mythos oder Wahrheit?



Neben den stark gestiegenen Stromkosten, die sowohl Privatverbraucher als auch

Unternehmen vermehrt nach alternativen Energiequellen suchen lassen, zeichnet

sich im DACH-Raum ein weiteres, zunehmendes Problem ab. "Die Stromnetze stehen

jedes Jahr vor größeren Herausforderungen", erklärt Max Wagner von der Max Seite 2 ► Seite 1 von 3



