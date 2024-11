Bauern protestieren in London gegen Erbschaftssteuer

LONDON (dpa-AFX) - Tausende Bauern haben im Londoner Regierungsviertel gegen die geplante Einführung einer Erbschaftssteuer für Landbesitzer demonstriert. Die sozialdemokratische Labour-Regierung von Premierminister Keir Starmer will mit der Maßnahme ein Steuerschlupfloch schließen, das Anreize für Superreiche schafft, ihr Geld in Landbesitz zu investieren. Bislang fiel auf landwirtschaftliche Betriebe keine Erbschaftssteuer an.

TV-Moderator Jeremy Clarkson schließt sich Protest an