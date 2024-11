Evotec setzt auf seine Unabhängigkeit – Aktie crasht zweistellig!

Während die Übernahmegerüchte zuvor eine Rallye ausgelöst hatten, verliert die Aktie am Dienstag zeitweise zweistellig und fällt auf unter 10 Euro.

Der Wirkstoffforscher Evotec setzt in einem möglichen Abwehrkampf gegen eine Übernahme durch das US-Unternehmen Halozyme auf seine Unabhängigkeit. Die höchste Priorität habe, Evotec im besten Interesse der Aktionäre als eigenständiges Unternehmen weiterzuentwickeln, erklärte ein Unternehmenssprecher am Dienstag auf Nachfrage. Einen Bericht der "Börsen-Zeitung", wonach Evotec die Investmentbank Morgan Stanley als Berater hinzugezogen habe, wollte er nicht kommentieren.

Halozyme Therapeutics, ein börsennotiertes US-Unternehmen, hatte am Freitag öffentlich sein Interesse an Evotec bekannt gegeben. Die Amerikaner boten ein unverbindliches Angebot von elf Euro pro Aktie, womit Evotec rund zwei Milliarden Euro wert wäre. Evotec bestätigte das Angebot.

Zuvor gab es jedoch keine direkte Kontaktaufnahme durch Halozyme, und auch nach Bekanntwerden des Interesses ist das US-Unternehmen nicht an Evotec herangetreten, so der Sprecher. In Hamburg bleibt man daher abwartend. "Wir werden die Situation professionell analysieren und uns entsprechend vorbereiten."

Obwohl das Angebot unverbindlich ist, unterstrich Halozyme seine Absichten durch eine ausführliche Präsentation. Darin wirbt das Unternehmen für eine Fusion mit Evotec, um in den nächsten Jahren ein starkes Wachstum von Umsatz und bereinigtem operativem Ergebnis zu erzielen. Die Finanzierung der Übernahme soll vollständig in bar aus bestehenden Mitteln und neuen Krediten erfolgen.

Besonders interessiert ist Halozyme an der Tochter Just-Evotec Biologics, die die kostengünstige Massenproduktion von Biologika ermöglichen könnte. Halozyme ist jedoch nicht das einzige Unternehmen mit Interesse an Evotec. Der Finanzinvestor Triton hat seine Beteiligung kürzlich von 5,6 Prozent auf etwa 9,2 Prozent erhöht, was zu Spekulationen über einen möglichen Übernahmekampf führte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





