Deutschland sagt 60 Millionen für Klima-Anpassung zu

BAKU (dpa-AFX) - Die Bundesregierung zahlt weitere 60 Millionen Euro in einen internationalen Klimafonds ein, der den verletzlichsten Staaten bei der Anpassung an die fatalen Folgen der Erderwärmung hilft. Das haben Bundesumweltministerium und Auswärtiges Amt auf der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan mitgeteilt.

Das Geld kommt je zur Hälfte aus beiden Häusern. Es gehe darum, dass Partnerländer widerstandsfähiger gegen die Klimakrise werden und ihre natürlichen Lebensgrundlagen sichern können, erklärte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne).