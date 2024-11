Integration von TeamViewers neuen KI-Funktionen und Microsoft Teams

GÖPPINGEN, Deutschland, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- TeamViewer hat auf der diesjährigen Microsoft Ignite-Konferenz (19.- 21. November) in Chicago die Integration seiner neuen KI-basierten Funktion Session Insights in Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot und Microsoft Azure OpenAI Service vorgestellt. Mit diesen Integrationen können Unternehmen ihren Fernsupport schneller, intelligenter und proaktiver aufstellen.

IT-Teams können damit sowohl auftretende Probleme schneller lösen als auch zukünftige Störungen vermeiden. Ein Analyse-Dashboard hilft IT-Führungskräften zudem dabei, Muster zu erkennen, Ressourcen zu optimieren und die Support-Prozesse weiter zu verfeinern.

Die Integration von TeamViewer in Microsoft Teams und die Nutzung des Microsoft 365 Copilot-Agenten bieten IT-Teams leistungsstarke Support-Optionen in ihren gewohnten Arbeitsumgebungen. Dadurch können Support-Sessions nahtlos in Chats oder Anrufen innerhalb von Microsoft Teams abgewickelt werden. Mitarbeitende im Support haben Zugriff auf Informationen zu den Sessions, können Erkenntnisse auswerten und in Echtzeit KI-basierte Empfehlungen von Microsoft 365 Copilot erhalten.

Die Integration macht die Nutzung von TeamViewer noch effizienter, indem IT-Teams Zugang zu den relevanten Informationen und dem entsprechenden Kontext bekommen und dadurch passgenaue Lösungen vorschlagen und Probleme schneller lösen können – ohne dabei zwischen verschiedenen Anwendungen hin und her wechseln zu müssen. So können die Mitarbeitenden beispielsweise auf eine Support-Anfrage über Microsoft Teams sofort reagieren, mit Hilfe von Copilot relevante Daten abrufen und direkt eine TeamViewer-Sitzung starten. Der schnelle Zugriff auf Gerätedaten und Zusammenfassungen aus früheren Support-Sessions erleichtert die Zusammenarbeit im Team, zudem minimiert die Integration eintönige und immer wiederkehrende Aufgaben und wirkt sich deutlich positiv auf die Reaktionszeiten aus.