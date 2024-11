Thyssenkrupp hält an Grünstahl-Plänen fest

H-mann schrieb 14.11.24, 18:05

Ich finde das hat nichts mehr mit freier Marktwirtschaft zu tun. Alles positive wird von der Politik, Medien, Gewerkschaften und von Leerverkäufern am Ende der Welt kaputt gemacht und wenn es schlecht läuft die Politik war es nicht, die Medien behaupten sie hattens doch gesagt, Gewerkschaften werden noch unverschämter und setzen noch den letzten Stoß und die Amerikaner stopfen sich die Taschen voll.



Was ich nicht verstehe wieso die Deutschen an den Amis so hängen obwohl sie in den letzten 30 Jahren nach und nach unsere Wirtschaft zerstören. Welches deutsche Unternehmen hat kein Geld verloren in den USA. Daimler 50 Milliarden, durch den Dieselskandal alle Deutschen Marken über 100 Milliarden, Bayer durch Monsanto geht bald auch in die Insolvenz und das sind auch nochmal 50 Milliarden selbst Thyssenkrupp, Telekom und Siemens etc. Die Amis meinen es nicht mit uns deswegen haben sie uns auch mit Russland verbracht und Europa an den Kriegskosten beteiligt. Die Meinen es nicht gut mit uns für die Amis gilt nur America First. Wir fahren Tesla benutzen iPhones und iPads nutzen X, WhatsApp, Instagram, Facebook, Google und YouTube etc. Essen McDonald's und Burgerking trinken Coca-Cola und Pepsi und vieles mehr. Wann kommt endlich Germany First?