ETOE stellt innovative Projektoren mit integriertem Google TV für AV-Enthusiasten vor - entwickelt vom ehemaligen Leiter der Projektorenabteilung von Anker

BERLIN, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- ETOE (Easy to Enjoy) ist die erste LCD-Projektormarke mit Google TV-Autorisierung, gegründet und entwickelt von Jeric Li, der 15 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Projektionen hat. Als erster Manager von Laserprojektoren und früherer Leiter der Projektionskategorie von Anker hat Jeric erfolgreich mehrere bahnbrechende Produkte entwickelt, darunter den weltweit ersten Projektor in Form einer Cola-Dose, den ersten Android-TV-Projektor und den ersten vollständig versiegelten LCD-Projektor, die alle von den Benutzern einhellig gelobt wurden.

ETOE bezieht seine Produkte von renommierten Herstellern wie Acer, Koda und SoftBank und gewährleistet so Qualität und Zuverlässigkeit in jedem Gerät. Seit seiner Gründung im September 2021 hat sich ETOE auf den Vertrieb in den USA und Japan konzentriert, wo das Unternehmen eine beachtliche Anerkennung als eine der drei führenden Projektormarken in Japan und als Bestseller auf Rakuten erlangt hat.