Jefferies verdoppelt Kursziel für diese Biotech-Aktie!

Analyst Roger Song von Jefferies erhöhte das Kursziel für Aclaris von 5 auf 7 US-Dollar und stufte die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch. Als Haupttreiber dieser Neubewertung nennt Song den Medikamentenkandidaten BSI-045B (Wirkstoff gegen Astma). Dieses Medikament hat in Phase-2a-Studien beeindruckende Ergebnisse gezeigt und könnte ein "Blockbuster“ werden, so Song.

"BSI-045B zeigt eine starke klinische Wirksamkeit und hebt sich durch ein differenziertes Wirkprofil im Vergleich zu anderen Therapien ab“, erläuterte Song in einer Mitteilung an Investoren. Phase-2b-Studien sind für Anfang 2025 geplant, was den Zeitplan für weitere Fortschritte eng setzt.

Piper-Sandler-Analyst Christopher Raymond stimmt zu: "Die Mechanismen und Daten zu BSI-045B und weiteren Medikamenten wie ATI-2138 (Wirkstoff gegen Astma) sind überzeugend und könnten Aclaris dabei helfen, sich in einem zunehmend überfüllten Markt für atopische Dermatitis durchzusetzen.“

Strategische Partnerschaften und Finanzierung sichern Zukunft

Zusätzlich zum medizinischen Fortschritt hat Aclaris strategische Schritte unternommen, um seine Pipeline zu stärken. Das Unternehmen schloss eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Biosion ab, die ihm die globalen Rechte (außerhalb Chinas) an BSI-045B und BSI-502 sichert.

Diese Vereinbarung wurde von Analysten als "transformativ" beschrieben. Raymond erhöhte sein Kursziel auf 13 US-Dollar, ein Signal für ein Vertrauen in die langfristigen Erfolgsaussichten des Unternehmens. Zur Finanzierung der klinischen Entwicklung sicherte sich Aclaris zudem rund 80 Millionen US-Dollar durch einen Aktienverkauf. Das Unternehmen plant, diese Mittel primär in die Forschung und Entwicklung seiner Medikamenten-Pipeline zu investieren.

Marktdynamik und Risiken

Die Aclaris-Aktie hat allein im vergangenen Monat um 164 Prozent zugelegt. Trotz dieser Erfolge bleibt Aclaris ein spekulatives Investment, da das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist und stark von künftigen klinischen Ergebnissen abhängig ist. Analysten warnen vor möglichen Kursschwankungen, da der aktuelle Aktienkurs von 3,35 US-Dollar eine hohe Volatilität impliziert.

Mit einer Marktkapitalisierung von 224 Millionen US-Dollar gehört Aclaris zu den kleineren Akteuren im Biotech-Sektor, was jedoch auch das Potenzial für überproportionales Wachstum birgt, sollten die Medikamente erfolgreich zugelassen werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion