Von Geduld bis zum Gewinn: Core Assets und die Kunst der Entdeckung

Heute verkündete Core Assets Corp. die Laborergebnisse des diesjährigen Bohrprogramms beim Silver Lime Projekt im Atlin Mining District von British Columbia. Insgesamt wurden 11 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.602 m in einem 2,7 km langen mineralisierten Trend abgeschlossen, wodurch die Ausdehnung der Mo-Cu-Ag-Porphyr- und Fe-Zn-Cu-Massiv- und Halbmassiv-Sulfid-Skarn-Mineralisierung im und um das Sulphide City Zielgebiet erfolgreich erweitert wurde. Diese Ergebnisse setzen die Messlatte für das Bohrprogramm im nächsten Jahr, alsdann ca. 120 m lange Bohraschnitte mit Massivsulfiden von der Erdoberfläche aus sowie die Erschließung eines gut mineralisierten Porphyrs in der Tiefe erwartet werden.

Obwohl der Markt die systematischen Explorationsarbeiten von Core Assets in den letzten beiden Bohrsaisons noch nicht vollständig gewürdigt hat, ebnen die diesjährigen Bohrergebnisse den Weg für einen möglichen Durchbruch im Jahr 2025: Die Bekanntgabe langer Bohrabschnitte mit beträchtlichen Skarn- und Porphyrmineralisierungen. Anscheinend ist es genau das, worauf der Markt sehnsüchtig gewartet hat. Doch nur wenige begreifen wirklich, wie komplex es ist, solche Entdeckungen zu machen.

Um breite Abschnitte mit einer signifikanten Mineralisierung zu bohren, sind in der Regel zahlreiche "Scout"-Löcher erforderlich, um die komplizierten Wege der mineralisierten Systeme unter der Oberfläche zu kartieren und zu verstehen. Diese ersten Erkundungslöcher dienen als wichtige Grundlage und zeigen, wie sich das System unter der Erde verhält. Sobald dieses wichtige Wissen erworben ist, können die Bohrer das Herz der mineralisierten Zonen strategisch und präzise anvisieren, das Potenzial für größere Entdeckungen maximieren und den vollen Wert des Projekts erschließen.

Natürlich braucht dieser Prozess Zeit – eine Ressource, die bei vielen Investoren knapp zu sein scheint. Doch genau dieser Umstand bietet denjenigen einen lukrativen Vorteil, die den Weg zur Entdeckung verstehen.



Vollbild / “Das Silver Lime Projekt weist eine extrem große oberflächliche CRD-Mineralisierung auf, die sich über ein Gebiet von 10 x 9,5 km erstreckt. Die derzeitige mineralisierte Fläche ist viel größer als viele der größten CRD-Lagerstätten der Welt.“ (Quelle)

Was Core Assets in nur 3 Bohrsaisons erreicht hat, ist wirklich bemerkenswert und verdient volle Aufmerksamkeit, da der Markt beginnt, das Potenzial für zukünftige große Entdeckungen und den Wert seines strategischen und methodischen Explorationsansatzes zu erkennen.

Einige der größten CRD-Lagerstätten in Amerika wurden nicht mit den ersten Bohrlöchern entdeckt, sondern erst nach Dutzenden, wenn nicht Hunderten von strategisch platzierten Bohrlöchern.

Wie in früheren Rockstone Reports gezeigt, haben andere große CRD-Lagerstätten ( typischerweise hochgradig, mit geringer Tonnage ) in Nord- und Südamerika nur wenige Oberflächenausprägungen und/oder befinden sich in größeren Tiefen, was die Lokalisierung günstiger Strukturen und die anschließende Abgrenzung von Erzzonen sehr bohrintensiv macht. Oftmals müssen die damit verbundenen tiefer liegenden Porphyr-Lagerstätten ( in der Regel niedriggradig, aber mit hoher Tonnage ) erst noch entdeckt werden oder befinden sich zu tief, um Bohrungen zum jetzigen Zeitpunkt zu rechtfertigen.

Im Gegensatz dazu weist das Silver Lime Projekt zahlreiche oberflächennahe Ausprägungen von CRD- und Porphyr-Skarn-Mineralisierungen auf, die in den letzten 3 Bohrsaisons mit oberflächennahen Bohrlöchern an zahlreichen, weit verbreiteten Zielen erfolgreich bestätigt wurden. Der Bohrkern liefert wichtige Hinweise auf günstige Wirtsgesteine und darauf, wie das mineralisierte System unter der Oberfläche verläuft.

Im Rahmen des diesjährigen Bohrprogramms wurden nicht nur neue Ziele (Whaleback, Pike Valley und Pete´s North) getestet, sondern auch das Ziel Sulphide City erneut – diesmal wurde tiefer gebohrt, um Hinweise darauf zu finden, wie ein Porphyrsystem in der Tiefe verlaufen könnte. Glücklicherweise wurden hochsignifikante Bohrproben aus gut mineralisierten Porphyrgängen ("porphyry dykes") gewonnen, die in der Regel mit viel breiteren Zonen der Porphyrmineralisierung verbunden sind. Vor allem die Mo-Cu-Gehalte nehmen mit der Tiefe nach Westen hin zu.

Die Bohrsaison im nächsten Jahr soll nun auf lange Abschnitte der Porphyrmineralisierung abzielen und auf den wertvollen Erkenntnissen aufbauen, die aus den diesjährigen Bohrungen gewonnen wurden. Darüber hinaus bestätigten die Bohrungen bei Whaleback nicht nur das Vorkommen von hochgradigem Skarn, sondern deuten auch darauf hin, dass sich diese beeindruckende Mineralisierung von der Oberfläche bis in eine tatsächliche Tiefe von mindestens 120 m erstreckt, gestützt auf Daten vom 2022-Bohrprogramm.



Vollbild / Foto des durchgehenden 11,8 m langen Abschnitts mit massiver Sulfidmineralisierung (Sphalerit-Pyrrhotin-Pyrit +/- Chalkopyrit-Galenit-reich) in der Skarnmineralisierung in Sulphide City-Whaleback-Bohrung SLM24-061. (Quelle: Pressemitteilung vom 7. August 2024)

Klicken Sie auf den Player hierunter oder hier, um eine Videozusammenfassung der 2024-Bohrhighlights und der bisher abgeschlossenen Arbeiten beim Silver Lime Projekt mit der Projektgeologin von Core Assets, Lauren Piccott, zu sehen:



Quelle: https://youtu.be/J6FMU6KAJOc?si=Sph5m-rhnX4akTt7

Klicken Sie auf den Player hierunter oder hier, um eine Videodiskussion zu den heutigen News mit dem Präsidenten und CEO von Core Assets, Nick Rodway, zu sehen:



Quelle: https://youtu.be/kIcWBHSc4ew?si=VdNs9kTIrlbExu6o

Am 28. November um 19 Uhr MEZ bietet Monica Barrington, Vizepräsidentin für Exploration bei Core Assets, eine technische Live-Sitzung an, in der sie die Ergebnisse des 2024-Bohrprogramms besprechen wird. Bitte senden Sie technische Fragen vor der Sitzung an info@coreassetscorp.com. Link zur technischen Live-Sitzung: https://us02web.zoom.us/j/82377544148

Auszüge aus der heutigen Pressemitteilung:



Vollbild / Abbildung 1: Geologische Karte mit den Standorten der Kernbohrungen vor 2024 und 2024 beim Silver Lime Projek.

HIGHLIGHTS

Im Jahr 2024 wurden 3 Bohrlöcher von 1 Bohrplatz aus auf dem Whaleback Fe-Zn-Cu Skarn Ziel abgeteuft, was einer Gesamtlänge von 304,15 m entspricht (Abbildungen 1 und 2; Tabelle 1). Alle Bohrlöcher waren nach Nord-Nordwesten ausgerichtet und zielten auf die hochgradige Fe-Zn-Cu-Massivsulfid-Skarnmineralisierung, die 2021 an der Oberfläche mit Schlitzproben ("channel sampling") untersucht wurde:

• SLM24-060 erzielte 10,5 m @ 7,8% Zn, 0,25% Cu und 10 g/t Ag innerhalb von 39,9 m @ 2,5% Zn, 0,13% Cu und 5,1 g/t Ag.

• SLM24-061 erzielte 11,78 m @ 10,6% Zn, 0,36% Cu und 16 g/t Ag ab der Oberfläche.

Die Skarnmineralisierung bei Whaleback bildet einen 250 m langen Trend mit einer hochgradigen Zn-Cu-Ag-Pb-Karbonat-Verdrängungsmineralisierung ("carbonate replacment mineralization"; CRM), die an der Oberfläche des Gally Zielgebiets zutage tritt, wo oberflächennahe Bohrungen letztes Jahr 8 m @ 139 g/t Ag, 3,5% Pb+Zn und 0,18% Cu ab der Oberfläche, inklusive 1,3 m @ 845 g/t Ag, 31,3% Pb+Zn und 1,10% Cu. (Abbildung 2a).

Bei den Bohrungen in Sulphide City im Jahr 2022 wurde derselbe mineralisierte Marmorhorizont durchteuft, der die Mineralisierung in den Zielen Whaleback und Gally beherbergt, und zwar in einer Bohrtiefe von 241 m in Bohrloch SLM22-013 (oder 120 m tatsächliche Tiefe). Dieser Abschnitt erzielte 0,53 m @ 9% Zn innerhalb von 2,31 m @ 2% Zn und 644 ppm Cu und deutet darauf hin, dass sich die hochgradige Fe-Zn-(Cu)-Skarnmineralisierung von der Oberfläche bis zu einer tatsächlichen Tiefe von mindestens 120 m unterhalb des Whaleback-Skarns erstreckt (Abbildung 2b-d).



Vollbild / *Die Untersuchungsergebnisse werden in dieser Tabelle als ungeschnittene gewichtete Durchschnittswerte dargestellt. Die Intervallbreiten entsprechen den gebohrten HQ- oder NQ-Kernlängen und die tatsächliche Breite ist derzeit nicht bekannt. NATIONAL INSTRUMENT 43-101-OFFENLEGUNG: Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz Nr. 46541) (Zulassung Nr. 100359) ist Präsident, CEO und Direktor des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Der Präsident und CEO von Core Assets, Nick Rodway, kommentierte: "Unsere längsten und hochwertigsten Massivsulfid-Zink-Bohrabschnitte wurden während der 2024-Bohrsaison gewonnen. Wir haben auch erfolgreich Quarz-Serizit-Pyrit-Zonen und kaliumhaltige porphyrische Intrusionen mit Mo-Cu-Ag-Signaturen in der Tiefe von Sulphide City erschlossen. Dieses beeindruckende System ist in der Tiefe und in mehrere Richtungen für die Exploration offen und für weitere Entdeckungen gerüstet. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen unsere oberflächennahen Untersuchungsdaten sowie neue strukturelle Interpretationen für das Silver Lime Projekt vorzustellen."



Vollbild / Abbildung 2a: Geologische Karte des Sulphide City Zielgebiets in der Draufsicht, die die wichtigsten Ergebnisse der Bohrkernuntersuchungen in den Zielgebieten Sulphide City, Gally, Grizzly und Whaleback veranschaulicht. 2 Querschnitte sind durch graue Linien gekennzeichnet.

3 der tiefsten Bohrlöcher im Silver Lime Projekt wurden 2024 in Sulphide City mit einer Gesamtlänge von 1.959,25 m abgeschlossen (Abbildungen 1 und 2; Tabelle 1). Alle Bohrlöcher durchschnitten erfolgreich eine beeindruckende Endo-/Exoskarn-Mineralisierung und die Spitze des mineralisierten Porphyrsystems. Der Übergang in den oberen Teil des Porphyrsystems bei Sulphide City ist durch eine drastische Zunahme von porphyrartigen Adern (A-, B-, D-Adern), mehrphasigen porphyrischen Gängen ("dykes") und einer intensiven Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration (QSP) gekennzeichnet:

• SLM24-057 erzielte mehrere mineralisierte Abschnitte, darunter: 8,7 m @ 0,17% Cu, 1,2% Zn, 0,9% Pb und 10,4 g/t Ag ab 136 m Tiefe, inklusive 5,65 m @ 0,25% Cu, 14 g/t Ag, 1,8% Zn und 1,4% Pb.

• SLM24-063 erzielte mehrere Abschnitte mit oberem massivem und halbmassivem Sulfid-Skarn, darunter 0,26 m @ 4,4% Cu, 204 g/t Ag und 16,7% Zn innerhalb von 3,87 m @ 0,53% Cu, 30 g/t Ag und 4% Zn ab 30,85 m Tiefe; und

o Eine 4,1 m breite Zone mit gemischtem Kontakt Ag-Zn-Pb-Cu-Skarn und Cu-Ag-haltigem Porphyr, die bei 411 m beginnt, erzielte 0,2% Cu, 33,6 g/t Ag und 0,6% Zn, inklusive 0,96 m @ 0,54% Cu und 6,9 g/t Ag sowie 0,64 m @ 189 g/t Ag, 3,5% Zn, 0,9% Pb und 456 ppm Cu.

• SLM24-064 durchschnitt eine weit verbreitete Mo-Mineralisierung ab einer Tiefe von 108,33 m mit einem Gehalt von 0,006% Mo und 140 ppm Cu über 318,12 m, die Zonen mit Mo- und Cu-Ag-Porphyrmineralisierung enthält Porphyrmineralisierung mit bis zu 0,056% Mo über 2 m (ab 405,75 m Tiefe) und 0,44% Cu mit 8,5 g/t Ag über 1 m (ab 324 m Tiefe). Diese porphyrischen Intrusionen weisen bis zum Ende des Bohrlochs anomale Cu-, Mo- und Ag-Gehalte auf.

Bei 2024-Bohrungen in Sulphide City wurden in den Bohrlöchern SLM24-063 und SLM24-064 weit verbreitete QSP-alterierte Zonen und kaliumalterierte porphyrische Intrusionen in der Tiefe durchschnitten. Diese Intrusionen stehen in Zusammenhang mit einer anomalen Porphyr-Molybdän-Kupfer-Silber-Mineralisierung und einer zunehmenden Porphyr-Fruchtbarkeit ("porphyry fertility") in der Tiefe (Abbildungen 2b-d). In Sulphide City wurden porphyrische Gänge ("porphyritic dykes") durchschnitten, die anomale und mit zunehmender Tiefe steigende Kupfer- und Molybdängehalte aufweisen. Aus den im Jahr 2024 gewonnenen Daten aus orientierten Bohrungen und detaillierten strukturellen Kartierungen geht hervor, dass das Mineralisierungssystem bei Silver Lime nach Westen abfällt und dass die umgebende hochgradige Fe-Zn-Cu-Skarnmineralisierung entlang des Streichens und bis in Tiefen von >100 m Kontinuität aufweist (Abbildungen 2b-d).



Vollbild / Abbildung 2b: Querschnittsansicht mit Blick nach Nordwesten durch das Sulphide City Zielgebiet. Die Bohrkerergebnisse für Kupfer und Molybdän sind im Bohrloch dargestellt.



Vollbild / Abbildung 2c: Querschnittsansicht mit Blick nach Süden durch das Sulphide City Zielgebiet. Die Bohrkerergebnisse für Kupfer und Zink sind im Bohrloch dargestellt.



Vollbild / Abbildung 2d: Querschnittsansicht mit Blick nach Süden durch das Sulphide City Zielgebiet. Porphyr-Fruchtbarkeit im Bohrloch basierend auf der modifizierten Porphyr-Indexberechnung (Halley, 2005).

Orientierte Bohrkerne und detaillierte strukturelle Kartierungsdaten, die in den Saisons 2023 und 2024 gewonnen wurden, deuten darauf hin, dass das mineralisierende Porphyrsystem bei Sulphide City nach Westen abfällt und steil abfallende, gefaltete Stratigraphien durchschneidet. Diese neuen Daten haben unser Vertrauen in die Erkundung einer tieferen Porphyr-Kupfer-Mineralisierung im Sulphide City Zielgebiet gestärkt und werden bei der Abgrenzung hochgradiger Massivsulfidtrends helfen, die in zusätzlichen aufnahmefähigen Marmorhorizonten im gesamten Projekt vorkommen.



Vollbild / *Die Untersuchungsergebnisse werden in dieser Tabelle als ungeschnittene gewichtete Durchschnittswerte dargestellt. Die Intervallbreiten entsprechen den gebohrten HQ- oder NQ-Kernlängen und die tatsächliche Breite ist derzeit nicht bekannt.

Die ersten Erkundungsbohrungen bei Pike Valley (entdeckt im Jahr 2023) dienten dazu, die Ausdehnung und das Gehaltspotenzial der an der Oberfläche freiliegenden Quarz-Karbonat-Ag-Zn-Pb-Au-Adern in Fallrichtung zu testen. 2 oberflächennahe Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 420,95 m wurden von 1 Bohrplatz aus fertiggestellt und selektiv beprobt (Tabelle 3; Abbildung 3). Beide Bohrlöcher durchschnitten Quarz-Karbonat-Sulfid-Adern mit geringen bis moderaten Ag-Pb-Zn-Au-Gehalten. Insgesamt scheint der Gehalt nach Westen und in die Tiefe zuzunehmen:

• SLM24-065 erzielte 0,25 m @ 82 g/t Ag, 3,4% Zn, 2,3% Pb und 0,04 g/t Au ab 48, 9 m Tiefe und 0,3 m @ 48 g/t Ag, 1,7% Pb, 1,4% Zn und 0,02 g/t Au ab 210,5 m Tiefe.

SLM24-066 erzielte 0,65 m @ 21 g/t Ag, 1,6% Pb und 0,8% Zn ab 127,35 m Tiefe und 0,3 m @ 30 g/t Ag, 0,11 g/t Au, 1,2% Pb und 0,4% Zn ab 138,75 m Tiefe.



Vollbild / Abbildung 3: Draufsichtkarte der Pike Valley und Jackie Zielgebiete, die die Highlights der Bohrkernergebnisse für 2024 und 2022 in beiden Gebieten im Zusammenhang mit einer neu identifizierten mafischen Plattenintrusion veranschaulicht, die weit verbreitete epithermale Basismetalladern beherbergt.

Die stark sulfidierten Adern im Pike Valley befinden sich in zahlreichen stratigraphischen Einheiten sowie in einer kürzlich kartierten mafischen Plattenintrusion. Sie treten entlang des Streichens zwischen Pike Valley und dem Jackie Zielgebiet auf einer Länge von 1,5 km mit Unterbrechungen zu Tage, wo sie grobkörnige Quarz-Galenit-Pyrit-Adern beherbergen.

Diese mafische Plattenintrusion wurde 2022 in einem Bohrkern bei Jackie durchschnitten und erzielte 7,9 m @ 46,7 g/t Ag, 0,4% Zn, 0,7% Pb und 0,19% Cu ab 190,7 m Tiefe, inklusive 2 m @ 126 g/t Ag, 0,8% Zn, 2% Pb und 0,6% Cu sowie 0,62 m @ 338 g/t Ag, 2,1% Zn, 5,8% Pb und 1,55% Cu. Es unterscheidet sich geochemisch vom Sulphide City Porphyr und ist für mindestens eine Generation der Massivsulfid-Fe-Zn-Cu-Ag-Pb-Skarnmineralisierung bei Jackie verantwortlich.



Vollbild / *Die Untersuchungsergebnisse werden in dieser Tabelle als ungeschnittene gewichtete Durchschnittswerte dargestellt. Die Intervallbreiten entsprechen den gebohrten HQ- oder NQ-Kernlängen und die tatsächliche Breite ist derzeit nicht bekannt.

Die Bohrungen bei Pete´s North dienten dazu, das Mineralisierungspotenzial einer Anomalie mit ultrahoher Aufladbarkeit ("chargeability anomaly"; 120 mV/V) zu testen, die sich von der Oberfläche bis in eine Tiefe von >400 m erstreckt. 2024 wurden an der Oberfläche oberhalb der Anomalie mit hoher Aufladbarkeit eine Reihe von geschichteten Sulfidadern und -äderchen innerhalb von Zonen mit intensiver Pyritisierung und Verkieselung sowie alterierte porphyrische Gänge beobachtet. 3 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 918 m wurden 2024 von 1 Bohrplatz aus fertiggestellt (Tabelle 4; Abbildung 4):

• SLM24-058 erzielte 0,75 m @ 55 g/t Ag, 2,2% Pb und 1,5% Zn nahe dem Ende des Bohrlochs ab 313,7 m Tiefe.

SLM24-059A erzielte 0,85 m @ 4 g/t Ag und 0,4 g/t Au ab 186,5 m Tiefe.

Bohrloch SLM24-059 scheiterte in einer Verwerfungszone in 9 m Tiefe und wurde nicht beprobt. Das folgende Bohrloch wurde steiler angesetzt (SLM24-059A), um die Verwerfung zu durchschneiden. In der Nähe des unteren Endes von Bohrloch SLM24-058 wurde in einer verkieselten Zone, die dünne Sulfidadern enthält, wie sie von der Oberfläche aus angepeilt wurden, ein Anstieg des Ag-Zn-Pb-Gehalts festgestellt, was darauf hindeutet, dass der Gesamtgehalt nach Westen und in die Tiefe zunehmen könnte. Bei Pete´s North wurden mehrere Porphyrgänge durchschnitten, die geochemisch mit dem Sulphide City Porphyrsystem in Zusammenhang stehen.



Vollbild / Abbildung 4: Draufsichtkarte der Zielgebiete Pete´s und Pete´s North mit den Highlights der Bohrkernergebnisse für 2024 und 2023 in beiden Gebieten.



Vollbild / *Die Untersuchungsergebnisse werden in dieser Tabelle als ungeschnittene gewichtete Durchschnittswerte dargestellt. Die Intervallbreiten entsprechen den gebohrten HQ- oder NQ-Kernlängen und die tatsächliche Breite ist derzeit nicht bekannt.

Die 2023-Abbildung hierunter zeigt die Überlagerung von Leitfähigkeit ("conductivity") und Aufladbarkeit ("chargeability") und ist ein starker Beweis für die Existenz eines großen und kontinuierlichen Massivsulfid-CRD-Systems.



Vollbild / Aufladbarkeit ("chargeability") = Die Fähigkeit eines porösen Gesteins, eine elektrische Ladung zu halten – wird zur gezielten Porphyrmineralisierung (geringerer Gehalt, höhere Tonnage) verwendet. Leitfähigkeit ("conductivity") = Die Fähigkeit eines Gesteins, elektrischen Strom zu leiten – wird zur gezielten CRD-Mineralisierung oder Massivsulfidmineralisierung (höherer Gehalt, geringere Tonnage) verwendet. (Quelle)

• Das Modell der Aufladbarkeit und Leitfähigkeit zeigt deutlich das Potenzial für kontinuierliche Massivsulfide (rot in der Abbildung), die sich von der Tiefe direkt bis zur Oberfläche erstrecken. Noch wichtiger ist, dass die Untersuchung zeigt, dass die Massivsulfide in der Tiefe noch umfangreicher sein könnten.

• Die Bohrungen der letzten beiden Saisons haben bewiesen, dass die CRD-Mineralisierung extrem hochgradig ist (über 1.000 g/t Silber) und sich in der Tiefe fortsetzt.

Die 3D-DCIP-Untersuchung (siehe Abbildung hierunter) identifizierte 2 große und bedeutende tiefliegende Porphyrziele.

• Die Kupfermineralisierung nimmt in der Tiefe zu, wie SLM22-006 zeigte, das die Oberseite der Anomalie der Wiederaufladbarkeit durchschnitt und am Ende des Bohrlochs 0,67 m @ 2,5% CuEq1 ergab.

• Die Anomalien bleiben für die Exploration in der Tiefe und in mehrere Richtungen offen.



Vollbild / 1 Die Untersuchungsergebnisse werden als ungekürzte gewichtete Durchschnittswerte dargestellt und gehen von einer 100%-Metallgewinnung aus. Die Kupferäquivalentgehalte (CuEq) werden unter Verwendung der Metallpreise für Silber ($21,25 USD/Unze), Gold ($1.850 USD/Unze), Kupfer ($4 USD/Pfund), Blei ($1 USD/Pfund), Molybdän ($30 USD/Pfund) und Zink ($1,4 USD/Pfund) berechnet. Siehe auch Pressemitteilung vom 29. März 2023.(Quelle)



Vollbild / Silver Lime weist Eigenschaften auf, die mit einigen der größten Porphyr-CRD-Systeme weltweit vergleichbar sind, und deckt das gesamte Spektrum der Mineralisierungsentwicklung von Cu-Mo-Porphyr bis hin zu Ag-Pb-Karbonat-Ersatzmineralisierung ab. ((Quelle)



Vollbild / Quelle

Report-Übersicht

Report 10: "Bohrergebnisse bestätigen bedeutende neue Entdeckungen von CRD, Porphyr und Skarn auf dem Blue Grundstück in British Columbia" (Web)

Report 9: "Bohrergebnisse von Core Assets zeigen ultra-hochgradiges Silber, Zink und Blei bei Silver Lime: 3.019 g⁄t Silberäquivalent bei Grizzly und 982 g⁄t Silberäquivalent bei Jackie" (Web)

Report 8: "Bohrungen laufen bei Laverdiere (der Fund der 1970er Jahre), gefolgt von Silver Lime (der Fund der 2020er Jahre?)" (Web)

Report 7: "Mit einem tragbaren Kernbohrer testete Nick einige der entdeckten Gesteinsausbisse" (Web)

Report 6: "Core Assets übertrifft Erwartungen mit hohen Silber-, Kupfer-, Zink-, Blei- und Goldgehalten auf dem Blue-Grundstück im Norden von British Columbia" (Web)

Report 5: "Rückzug des Eises enthüllt großes Entdeckungspotential für CRD-Porphyr-System auf dem Blue-Grundstück in BC" (Web)

Report 4: "Der Silber-Kupfer-Superzyklus" (Web / PDF)

Report 3: "Die Llewelyn-Verwerfungszone: Ein riesiges Zufuhrkanalsystem analog zu anderen erfolgreichen Minen- und Explorationsprojekten im Goldenen Dreieck?" (Web / PDF)

Report 2: "Der führende Kupfer-Gold-Porphyr-Explorer im Norden des Goldenen Dreiecks" (Web / PDF)

Report 1: “Perfektes Timing für eine grosse Gold-Silber-Kupfer-Entdeckung im Goldenen Dreieck“ (Web / PDF)

