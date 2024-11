AMD Prozessor erstmals schneller als von NVIDIA

"Das neue El Capitan-System am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien, USA, ist mit einem HPL-Wert von 1.742 EFlop/s (Floating Point Operation Per Second) das leistungsstärkste System auf der Liste", so die Organisatoren von TOP500. Und weiter heißt es:

"Es hat 11.039.616 kombinierte CPU- und GPU-Kerne und basiert auf AMD EPYC-Prozessoren der vierten Generation mit 24 Kernen bei 1,8 GHz und AMD Instinct MI300A-Beschleunigern."

El Capitan heißt der neue Supercomputer mit AMD-Prozessoren. Analysten von Wells Fargo kommentierten, dass damit erstmal ein AMD-Prozessor schneller als einer von Nvidia sei.

"AMD GPU-Kerne haben Nvidia zum ersten Mal überholt, das 37 Prozent der gesamten AMD-Beschleunigerkerne auf der Liste ausmachte", sagten Wells Fargo-Analysten, angeführt von Aaron Rakers, in einer Notiz zum Ranking. Und weiter: "AMDs Anteil an CPU-Kernen erreichte mit 29 Prozent und Systemen ein Allzeithoch, während Nvidias GPUs auf 184 (ohne China) gegenüber 166 vor einem Jahr stiegen."

Auf die Prozessoren von Intel entfielen 15 Prozent der in der Rangliste vertretenen Kerne, verglichen mit 13 Prozent vor einem Jahr.

Das Frontier-System des US-Energieministeriums rangiert auf Platz 2 der Liste. Es basiert ebenfalls auf AMD-Prozessoren.

Supercomputer Aurora, der einen Prozessor von Intel verwendet, belegte Platz 3. Er wird ebenfalls vom Energieministerium betrieben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion