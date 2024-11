Palantir: Kleinanleger vor "Tendies"? SEC untersucht mögliche Kursmanipulation

Alex Moore, der seit 2020 im Vorstand von Palantir sitzt, postete, dass das Unternehmen seine Notierung verlagert, "weil es Milliarden an ETF-Käufen erzwingen wird", was den Aktienkurs zum Vorteil der bestehenden Anleger in die Höhe treiben könnte.

Das Softwareunternehmen teilte am 14. November mit, dass es die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A an die Nasdaq verlegen wird und voraussichtlich am 26. November den Handel als an der Nasdaq notiertes Unternehmen aufnimmt. Der Antrag von Palantir enthielt keine spezifischen Gründe für diese Änderung.

Palantir sagte jedoch, dass es voraussichtlich für die Aufnahme in den technologielastigen Nasdaq-100-Index in Frage kommt. Dies würde börsengehandelte Fonds, die den Index abbilden, dazu zwingen, Aktien zu kaufen.

Moore, der zu den Gründungsmitgliedern von Palantir gehörte und von 2005 bis 2010 für das Unternehmen tätig war, sagte, dass der Schritt Kleinanlegern "Tendies" – ein Meme-Aktienbegriff für Gewinne – bescheren würde.

"Vorstandsmitglieder sollten solche Beiträge über die Unternehmen, denen sie dienen, nicht veröffentlichen", kommentiert Amy Lynch, eine ehemalige Angestellte bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC), den Vorgang gegenüber Bloomberg.

Die SEC werde alle Handelsaktivitäten und Reddit-Posts untersuchen, um festzustellen, was zum Zeitpunkt des X-Posts geschah und wer durch Transaktionen von dem Post profitierte, so Lynch weiter. Auch wenn die Untersuchung nichts ergeben wird, sei es möglich, dass das Unternehmen versuchen wird, Moore aus dem Vorstand zu werfen, fügte sie hinzu.

Die Palantir-Aktie hat den Montagshandel mit einem Minus von 6,9 Prozent beendet und damit den stärksten Rückgang an einem Tag seit dem 24. Juli verzeichnet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion