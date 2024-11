Markt im Minus: DAX und Dow Jones fallen, S&P 500 als Lichtblick

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 19.051,31 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,45%. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der bei 26.122,61 Punkten steht und um 0,16% gefallen ist. Der SDAX weist mit einem Rückgang von 1,05% auf 13.263,84 Punkte die deutlichste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes auf. Auch der TecDAX kann sich dem negativen Trend nicht entziehen und steht bei 3.312,98 Punkten, was einem Minus von 0,35% entspricht. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones ein Minus von 0,33% und notiert bei 43.246,52 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der S&P 500 als einziger der betrachteten Indizes ein leichtes Plus verzeichnen. Er steht bei 5.903,61 Punkten, was einem Anstieg von 0,15% entspricht. Insgesamt dominieren heute die negativen Vorzeichen, wobei der S&P 500 eine Ausnahme bildet und als Lichtblick in einem ansonsten trüben Marktumfeld erscheint.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 3.88%.Symrise und Vonovia folgen mit Zuwächsen von 0.97% und 0.94% respektive. Diese Unternehmen konnten sich in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Siemens führt die Negativliste mit einem Rückgang von 3.21%, gefolgt von Volkswagen (VW) Vz mit -2.19% und Continental mit -2.16%. Diese Unternehmen stehen unter Druck und kämpfen mit negativen Marktbedingungen.Im MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem beeindruckenden Anstieg von 12.24% hervor, gefolgt von SCHOTT Pharma mit 3.90% und HYPOPORT mit 3.15%. Diese Werte zeigen eine starke Performance und positive Marktreaktionen.Die MDAX-Flopwerte hingegen zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von SILTRONIC AG mit -5.25%. Stabilus und AIXTRON folgen mit -4.78% und -4.02%. Diese Unternehmen sehen sich Herausforderungen gegenüber, die ihre Aktienkurse belasten.Im SDAX sind die Topwerte ebenfalls positiv, mit Alzchem Group, die um 4.51% zulegt, gefolgt von RENK Group mit 3.78% und thyssenkrupp nucera mit 3.09%. Diese Unternehmen zeigen eine solide Performance.Die Flopwerte im SDAX zeigen jedoch eine andere Tendenz, mit Evotec , das um 7.81% fällt, gefolgt von SFC Energy mit -5.22% und Wacker Neuson mit -5.11%. Diese Rückgänge spiegeln die Schwierigkeiten wider, mit denen diese Unternehmen konfrontiert sind.Im TecDAX verzeichnen Nagarro mit 1.92%, Kontron mit 1.45% und HENSOLDT mit 1.20% positive Entwicklungen. Diese Werte zeigen eine gewisse Stabilität in einem volatilen Markt.Auf der anderen Seite stehen die TecDAX-Flopwerte, angeführt von Evotec mit einem Rückgang von 7.81%, gefolgt von SILTRONIC AG mit -5.25% und SUESS MicroTec mit -4.53%. Diese Unternehmen haben mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen.Im Dow Jones zeigen Walmart mit 4.02%, NVIDIA mit 1.94% und Boeing mit 0.89% positive Kursentwicklungen. Diese Unternehmen profitieren von stabilen Marktbedingungen.Die Flopwerte im Dow Jones umfassen Unitedhealth Group und Walt Disney , die beide um -1.41% fallen, sowie Johnson & Johnson mit -1.67%. Diese Rückgänge deuten auf Schwierigkeiten in diesen Sektoren hin.Die Topwerte im S&P 500 werden von Super Micro Computer mit einem beeindruckenden Anstieg von 29.11% angeführt, gefolgt von United Airlines Holdings mit 5.02% und Walmart mit 4.02%. Diese Unternehmen zeigen eine starke Marktperformance.Im Gegensatz dazu stehen die Flopwerte im S&P 500, angeführt von CarMax mit -2.75%, Intel mit -2.84% und Lowe's Companies mit -3.51%. Diese Unternehmen sehen sich Herausforderungen gegenüber, die ihre Aktienkurse belasten.