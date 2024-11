Wedia stärkt seine internationalen Ambitionen mit der Unterstützung von Cathay Capital PARIS, 19. November 2024 /PRNewswire/ - Die Wedia Gruppe kündigt eine neue Phase in ihrer Entwicklung an. Nach einem erfolgreichen öffentlichen Übernahmeangebot und der bevorstehenden Durchführung eines Squeeze-out-Verfahrens wird Wedia in ein …