Scholz SPD und ich wollen gemeinsam gewinnen Bundeskanzler Olaf Scholz hat bekräftigt, dass er mit der SPD zusammen die Bundestagswahl gewinnen will. "Wir wollen gemeinsam erfolgreich sein", sagte Scholz in einer Pressekonferenz nach Abschluss des G20-Gipfels in Rio de Janeiro. "Gemeinsam, ich …