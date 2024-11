Bikeversicherer linexo fährt Meilenstein ein | 150.000 Neuverträge gemeinsam mit dem Fahrradfachhandel (FOTO)

Hannover (ots) - Es ist kein Geheimnis, dass die Bedingungen imFahrradfachhandel aktuell von Herausforderungen geprägt sind. Umso mehr freutsich Wertgarantie, dass es mit der neuen Marke linexo by Wertgarantie(https://www.linexo.de/) und der Unterstützung der vielen Partner im Fachhandelgelungen ist, einen neuen Rekord aufzustellen: 150.000 Neuverträge könnenvermeldet werden - so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt in einemGeschäftsjahr!150.000 neu abgeschlossene Verträge über den Fachhandel bis Mitte November sindein absolutes Rekordergebnis und entsprechen einem Plus von elf Prozent zumVorjahr. "Das ist gigantisch", ordnet Patrick Döring, VorstandsvorsitzenderWertgarantie, den Erfolg ein. "Ohne unseren engagierten Außendienst, ohne unsereMitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Bikebereich und nicht zuletzt ohneunsere Partner da draußen, die von uns und unseren Produkten überzeugt sind,wäre dieser Meilenstein nicht möglich gewesen. Daher gilt mein Dank allen diesenAdressaten!"Wertgarantie weiß trotz der Feierstimmung, dass der Fachhandel auch in denkommenden Wochen des verbleibenden Jahres weiter unter Druck steht, bekräftigtCarsten Feldmann, Verkaufsleiter Wertgarantie Bike. "Wir werden unseren Partnernmit unserem aktuellen Produkt und auch mit unserem bald startendenKomplettschutz 25 weiterhin zur Seite stehen, damit wir unsere Ziele für diesesund das kommende Jahr gemeinsam erreichen! Und wir sind sicher, dass wirgemeinsam alle Herausforderungen meistern werden."Pressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: mailto:u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner | Teamleiter Externe Kommunikation | Tel: 0049 511 71280-556 |E-Mail: mailto:m.hoeppner@wertgarantie.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/127001/5912479OTS: Wertgarantie