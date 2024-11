"10. CHINA DAY" der "EURO FINANCE WEEK" setzt wichtige Akzente für die deutsch-chinesischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Nachhaltigkeit, Stabilität und Glaubwürdigkeit: Diese drei Säulen nennt HUANG

Yiyang, Generalkonsul der Volksrepublik China in Frankfurt, bei seiner

Eröffnungsrede als Grundlage der deutsch-chinesischen Beziehungen.

- Hochkarätige Spitzenvertreter aus China und Deutschland geben aktuelle

Einblicke zu Entwicklungen und Herausforderungen.

- Rege Diskussionen, Austausch und Netzwerken der Community inspirieren über 250

Teilnehmer.

- Die Bank of China Frankfurt Branch wird für herausragende Verdienste bei der

Internationalisierung des RMB und um den Finanzplatz Frankfurt ausgezeichnet.



Am 18. November fand der "CHINA DAY" im Rahmen der "27. EURO FINANCE WEEK" zum

zehnten Mal statt. "Diese Veranstaltung im Steigenberger Icon Frankfurter Hof

markiert eine Dekade erfolgreichen Netzwerkens zwischen den Kulturen und den

wichtigen deutsch-chinesischen Wirtschafts- und Handelspartnern", so Andreas

Scholz, Chairman of the Management Board, dfv Euro Finance Group, und fügt

hinzu, "ganz im Sinne von 'Building bridges today - between people and markets'

".







Frankfurt



HUANG Yiyang, Generalkonsul der Volksrepublik China in Frankfurt, und Dr. Sabine

Mauderer, Vice President Deutsche Bundesbank eröffneten die Konferenz am Morgen

und setzten für die rund 250 Teilnehmer den Rahmen für den Tag.



Dabei betonte Generalkonsul HUANG Yiyang, dass China in einer Zeit voller

Umbrüche und Herausforderungen der internationalen Gemeinschaft Stabilität,

Kontinuität und Vorhersehbarkeit bieten kann. Die wirtschaftliche und

gesellschaftliche Entwicklung Chinas bleibt langfristig stabil. China hält

unbeirrt an Multilateralismus und freiem Handel fest und fördert sogenannte

Win-Win- sowie All-Win-Kooperationen. Die Tür Chinas zur Öffnung werde nicht

geschlossen, sondern nur noch weiter geöffnet.



Deutschland und China sind jeweils Industrienationen mit einer

exportorientierten Wirtschaft. Beide Länder legen großen Wert auf eine

umweltfreundliche, kohlenstoffarme Entwicklung und auf soziale Wohlfahrt, beide

unterstützen freien Handel und die wirtschaftliche Globalisierung. Diese

Gemeinsamkeiten sind nicht nur der Schlüssel zum Erfolg der chinesisch-deutschen

Wirtschaftskooperation, sondern spiegeln auch die gemeinsamen Werte beider

Seiten wider. Diese sollten und werden sich nicht durch äußere Veränderungen

beeinträchtigen lassen.



Angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen sollten China und

Deutschland als zweit- und drittgrößte Volkswirtschaften der Welt noch enger

zusammenarbeiten, erläuterte Generalkonsul HUANG Yiyang. Seite 2 ► Seite 1 von 3



