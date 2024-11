Wie China zur weltweiten Armutsbekämpfung beiträgt und die Modernisierung in den Entwicklungsländern vorantreibt

BEIJING, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- John Kimani, ein Experte der kenianischen Forschungsorganisation für Landwirtschaft und Viehzucht, ist begeistert von dem Potenzial einer neuen, von China entwickelten Reissorte, einen neuen Beitrag zur Ernährungssicherheit und Armutsbekämpfung in seinem Heimatland zu leisten.

Kimani, der für die Reisfelder zuständig ist, sagte, dass der neue Reis bis zu 7,5 Tonnen pro Hektar einbringen kann und damit mehr als doppelt so viel wie die traditionellen kenianischen Sorten. Die neue Reissorte soll noch in diesem Jahr in Kenia zugelassen werden und dem afrikanischen Land, das über 80 Prozent seines Reises importiert, neue Hoffnung auf Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln geben.