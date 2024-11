Quantinuum ist Gewinner der Auszeichnung Fast Company's 2024 Next Big Things in Tech

Der Quantenprozessor System Model H-2 wurde bei den vierten jährlichen Fast Company Awards als „Next Big Thing in Tech" gefeiert.

BROOMFIELD, Colorado, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Quantinuum, das weltweit größte und führende Unternehmen für integriertes Quantencomputing, wurde von Fast Company als Gewinner der Auszeichnung 2024 Next Big Things in Tech in der Kategorie Computing, Chips and Foundational Technology gekürt. In ihrem vierten Jahr würdigt die Liste technologische Durchbrüche, die die Zukunft unserer Gesellschaft zu gestalten versprechen. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht die Fortschritte von Quantinuum mit seinem System Model H2 Quantenprozessor, der jüngsten in einer Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen.