Brasilien übergibt G20-Präsidentschaft an Südafrika

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat die G20-Präsidentschaft an Südafrika übergeben. "Dies ist keine gewöhnliche Übergabe der Präsidentschaft - sie ist der konkrete Ausdruck der historischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bindungen, die Lateinamerika und Afrika vereinen", sagte Lula zum Abschluss des zweitägigen G20-Gipfels in Rio de Janeiro. Die südafrikanische Präsidentschaft wird Teil einer Reihe von G20-Präsidentschaften von Schwellenländern sein, die im Jahr 2022 mit Indonesien begann und sich mit Indien (2023) und Brasilien (2024) fortsetzte.

In diesem Jahr seien mehr als 140 Treffen in 15 brasilianischen Städten abgehalten worden, sagte Lula. Brasiliens Präsident verfolgte eine Agenda, die vor allem die Themen des sogenannten "globalen Südens" hervorhob, also der Schwellenländer Lateinamerikas, Afrikas und Asiens.