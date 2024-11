Der Ukraine-Krieg eskaliert, China hat (mit großer Wahrscheinlichkeit) die beiden Seekabel zerstört - die Geopolitik hat die Finanzmärkte erreicht, aber die Wall Street schüttelt das ab nach dem Motto: aber wir haben doch Nvidia! Denn die Nvidia-Aktie steigt vor den morgigen Zahlen deutlich - die Wall Street ist voller Optimismus, dass der Chip-Konzern wieder Bomben-Zahlen liefert. A propos Bomben: die Finanzmärkte nach der Attacke der Ukraine wieder beruhigter, nachdem Russland behauptete, dass bei dem ATCMS-Angriff praktisch keine Schäden entstanden seien (was vermutlich nicht stimmt). Was aber so oder so an der Tatsache der Eskalation im Ukraine-Krieg nichts ändert (weil die NATO jetzt beteiligt ist). Was aber plant China - das auf Knopfdruck dafür sorgen könnte, dass die nordkoreanischen Soldaten aus der Ukraine verschwinden?

Das Video "China zerstört Seekabel, Ukraine-Krieg eskaliert - Wall Street: aber Nvidia..!" sehen Sie hier..

