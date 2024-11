Iran bereitet Beschränkung von Uran-Produktion vor

Guthrie schrieb 16.11.24, 10:29

Was bedeutet das russische Verbot der Lieferung von angereichertem Uran in den Westen für den Preis von Yellowcake? „OVER-FEEDING“

Der nukleare Begriff für den Rest dieses Jahrzehnts lautet: „OVER-FEEDING“. Im Grunde ist die Überversorgung mit Uran vergleichbar mit dem Auspressen von Zitronen, um Limonade zu machen.



„Overfeeding“ bedeutet, dass man viel mehr Zitronen verwendet, um so schnell wie möglich so viel Limonade wie möglich zu machen, ohne zu bedenken, dass man jede Zitrone ein zweites oder drittes Mal auspressen könnte. In weniger verzweifelten Zeiten kann man sich Zeit nehmen und jeden Tropfen Saft aus den Zitronen herauspressen, indem man viel weniger Zitronen verwendet, um die gleiche Menge Limonade herzustellen.



Die gestrige Ankündigung aus Russland wirkt sich positiv auf den Uranpreis aus, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Spotpreis um 4 USD gestiegen ist Westliche Anreicherungsanlagen werden wahrscheinlich auf „Overfeeding“ als kurzfristige Strategie zur Steigerung der Produktion von angereichertem Uran setzen.



Beim „overfeeding“ wird ein höherer Anteil an Natururan in den Anreicherungsprozessen verwendet als normalerweise erforderlich, wodurch die Anlagen mit ihrer vorhandenen Kapazität mehr angereichertes Uran produzieren können. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, den durch die russischen Beschränkungen verursachten Rückgang des Angebots an angereichertem Uran auszugleichen.



Im Folgenden wird erläutert, warum „overfeeding“ eine sinnvolle Strategie ist:



1. unmittelbare Reaktion auf die Nachfrage: Das overfeeding ist eine unkomplizierte Anpassung, die von den Anlagen ohne größere Nachrüstungen oder neue Infrastrukturen vorgenommen werden kann. Sie ermöglicht es den Versorgungsunternehmen, zusätzliches angereichertes Uran zu produzieren, um dringenden Bedarf zu decken.



2. Nutzung vorhandener Ressourcen: Anreicherungsanlagen, die Overfeeding anwenden, benötigen möglicherweise mehr Natururan, das leichter verfügbar ist als angereichertes Uran. Dadurch verlagert sich ein Teil des Versorgungsdrucks auf den Uranabbau und die Uranumwandlung und nicht auf die Anreicherungskapazität selbst.



3.Vorübergehende Natur: Das overfeeding kann zwar kurzfristig zur Steigerung der Produktion beitragen, ist aber keine nachhaltige Lösung. Sie führt zu einem höheren Verbrauch von Natururan und „tails-material“ (von nicht angereicherten Uran-Nebenprodukte), was im Laufe der Zeit die Kosten erhöhen und die Effizienz der Ressourcennutzung verringern kann.



Letztendlich kann ein overfeeding zwar dazu beitragen, unmittelbare Versorgungslücken zu schließen, doch langfristige Lösungen - wie der Ausbau westlicher Anreicherungskapazitäten oder der Aufbau von Lagerbeständen an natürlichem und angereichertem Uran - werden für die Verringerung der Abhängigkeit von russischem Uran entscheidend sein.

Habe gestern meine Uranaktien weiter aufgestockt!