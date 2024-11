Euro weiter im Stabilisierungsmodus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag nur wenig von der Stelle gekommen. Mit 1,0595 US-Dollar blieb die Gemeinschaftswährung im jüngsten Stabilisierungsmodus, nachdem sie am Dienstag zeitweise erstmals seit über einem Jahr unter 1,05 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0578 (Montag: 1,0552) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9453 (0,9476) Euro.

Die Verunsicherung an den Märkten bleibt aber hoch. Dazu trägt auch der Krieg von Russland gegen die Ukraine bei. Diese hat nach Moskauer Darstellung sechs ATACMS-Raketen aus US-Produktion auf ein Ziel in Russland abgefeuert. Wenn die Angaben stimmen, wäre es der erste bekanntgewordene Angriff, seit die USA der Ukraine den Einsatz von ATACMS gegen Ziele in Russland erlaubt haben. Beobachter befürchten eine weitere Verschärfung des Kriegs. Der Dollar profitierten wegen seines Status als sicher geltende Währung von dieser Entwicklung./gl/he