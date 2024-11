JULIEN'S "PLAYED, WORN & TORN AUCTION" KEHRT MIT EINER LEGENDÄREN AUKTION AM 20. UND 21. NOVEMBER 2024 IN DIE MUSIC CITY ZURÜCK

Nashville, Tenn. (ots/PRNewswire) - NASHVILLE, Tenn., 19. November 2024

/PRNewswire/ - Julien's Auctions ist stolz darauf, die Rückkehr der "Played,

Worn & Torn Auction" anzukündigen, der wichtigsten Veranstaltung der Branche für

Musikmemorabilien, die am 20. und 21. November in der Musicians Hall of Fame &

Museum in Nashville, TN stattfindet. In dieser zweitägigen Live- und

Online-Auktion werden über 800 ikonische Gegenstände der Musikgeschichte

angeboten.



- Mary Kaye's 1956 Fender Stratocaster Gitarre : Diese Stratocaster mit derSeriennummer 09391 in transparent-blondem Finish und goldener Hardware istgenau die Gitarre, die Mary Kaye auf dem legendären Werbefoto von Fender ausdem Jahr 1956 in der Hand hielt. Bekannt als "The Mary Kaye", wurde sie in demFilm Cha-Cha-Cha Boom! verwendet, bevor sie Teil einer geschichtsträchtigenReise durch die Hände von berühmten Musikern wie Jimmy Crespo von Aerosmithund John Entwistle von The Who wurde. Geschätzt auf 200.000 bis 400.000 USD.- Sister Rosetta Tharpe's 1939 Gibson L-5 Gitarre : Diese Archtop-Gitarre mitder Seriennummer EA-5024 wurde für Sister Rosetta Tharpe gebaut und war bis1952 im Besitz der "Godmother of Rock n' Roll". Sie ist ein Meisterwerk derHandwerkskunst mit einer Decke aus Sitka-Fichte, Boden und Zargen ausVogelaugenahorn und einem Hals aus Flammenahorn. Tharpes Name ist auf derAbdeckung des Halsstabs eingraviert, und sie ist auf ikonischen Fotos ausihrer frühen Karriere zu sehen. Geschätzt auf 40.000 bis 60.000 USD.Andere ausgewählte Artikel- George Harrisons frühe Futurama-Gitarre aus der Beatles-Zeit : Gespieltwährend der Hamburger Zeit der Beatles, geschätzt auf 600.000 bis 800.000 USD.- Prince's Custom-Built Sadowsky Telecaster-Style Gitarre : Benutzt währendseiner Parade-Tour 1986, geschätzt auf 200.000 bis 400.000 USD.- Die persönliche Sammlung von Don Everly : Mit 161 Losen, darunter eine GibsonES-5 Archtop-Gitarre von 1949-1950, gespielt von Ike Everly (20.000 bis 30.000USD) und ein handgeschriebener Text für "Keep A Loving Me" (3.000 bis 5.000USD).- Der Lametta-Hut von Freddie Mercury : Getragen während der "Concerts forKampuchea" von Queen im Jahr 1979, geschätzt auf 10.000 bis 20.000 USD.- Otoboke Beaver Fender Strat Special Edition (Surf Green) : Wird von Accorinrinvon Otoboke Beaver benutzt, um Lieder auf Okoshiyasu! zu schreiben undaufzuführen. Otoboke Beaver (2016) und Itekoma Hits (2019). Individuellmodifiziert und mit einzigartigen Kunstwerken verziert, geschätzter Wert:10.000 bis 20.000 USD.- Bob Mackie Federkopfschmuck : Getragen von Cher auf The Cher Show , geschätztauf 40.000 bis 60.000 USD.- Dolly Partons zertrümmerte Epiphone SG Gitarre : Aus ihrem Nashville Special2023 HITS Daily Double Fotoshooting, geschätzt auf 4.000 bis 6.000 USD.Julien's Auctions setzt seine Tradition fort, die Musikgemeinde durch exklusiveWohltätigkeitskollektionen zu unterstützen, wie z.B. die "Lyrics for a Cause"der Music Health Alliance mit signierten Songtexten von Billie Eilish, SelenaGomez und anderen (Schätzung: 600 bis 800 USD).Details zur Auktion- Live- und Online-Auktion :- Mittwoch, 20. November, 10:00 AM CT- Donnerstag, 21. November, 10:00 AM CTWeitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4305600-1&h=3038372699&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4305600-1%26h%3D1858505752%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fjuliensauctions.com%252F%26a%3Djuliensauctions.com&a=juliensauctions.com .Pressekontakt:: Mozell Miley-Bailey | (646) 653-3105 | mozell@homagepr.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=KL9Iny48P7gLogo -https://mma.prnewswire.com/media/2510514/5033066/Juliens_Horizontal_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/juliens-played-worn--torn-auction-kehrt-mit-einer-legendaren-auktion-am-20-und-21-november-2024-in-die-music-city-zuruck-302310525.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177456/5912513OTS: Julien's Auctions