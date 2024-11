Syncron ernennt Claire Rychlewski zum Chief Revenue Officer, um das Umsatzwachstum im aufstrebenden Segment des Aftermarket Service Lifecycle Management zu beschleunigen

Claire ist eine erfahrene Führungskraft in der Technologiebranche mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Förderung von Wachstum mit starken, kundenorientierten Teams in der Automobil-, Pharma-, CPG-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungs- sowie Fertigungsindustrie.

Zuvor leitete sie als Chief Sales Officer bei Kinaxis die Kinaxis-Vertriebs-, Business-Consultants- und Industrie-Practice-Teams während einer Phase erheblichen Wachstums des Unternehmens. Ihre Leidenschaft gilt dem Aufbau starker, vielfältiger Teams und Partnerschaften, die den Kunden und Mitarbeitern in der Lieferkette spürbare Vorteile verschaffen. Bevor sie 2018 zu Kinaxis wechselte, trug Claire in einer Reihe von Führungspositionen bei GT Nexus und Oracle Verantwortung.

Mit Blick auf ihre neue Position bei Syncron kommentiert Claire: „In den letzten zehn Jahren, in denen ich in der Lieferkette tätig war, habe ich aus erster Hand erfahren, wie sehr die Verbindung von bisher isolierten Silos den Unternehmenswert beeinflussen kann. Mein Einstieg bei Syncron ist eine spannende Herausforderung, da wir mit unserer SLM-Plattform den Aftermarket revolutionieren wollen. Die renommierte Expertise von Syncron in Kombination mit modernsten KI-Fähigkeiten wird die Sichtweise der Hersteller verändern und das ungenutzte Potenzial von Daten für die Kunden und das Endergebnis freisetzen."

Claire stammt aus Großbritannien und lebt derzeit in Nantes, Frankreich. Sie hat einen Bachelor of Arts mit Auszeichnung in Wirtschaft/Politik/Rechnungswesen von der Universität Manchester und ein Postgraduierten-Zertifikat vom Institute for Sustainability Leadership der Universität Cambridge. Neben dem Thema Nachhaltigkeit engagiert sich Claire für die Vielfalt am Arbeitsplatz, Frauen in der Technik und die MINT-Bildung.

Informationen zu Syncron:

Syncron hilft Herstellern und Händlern, von der neuen Servicewirtschaft zu profitieren, indem es die Rentabilität des Aftermarket-Geschäfts optimiert, die Kundenbindung stärkt und den Übergang zur Servitization ermöglicht. Syncron richtet alle Aftermarket-Serviceleistungen auf seine SLM-Plattform (Service Lifecycle Management) aus und hilft Unternehmen, sich durch ein herausragendes Aftermarket-Erlebnis zu differenzieren und zugleich ein signifikantes Umsatzwachstum zu erzielen. Die weltweit führenden Marken vertrauen Syncron und machen das Unternehmen zum größten privaten, weltweit führenden Anbieter von SaaS-Lösungen für das Lebenszyklusmanagement von Aftermarket-Services, die auf KI/ML basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.syncron.com.

