Kanada veröffentlicht seinen 2024 New Wheat Crop Report (Bericht über die neue Weizenernte)

„Im Erntejahr 2024/25 wird Kanada voraussichtlich 25,4 Millionen Tonnen Weizen mit der von den Kunden erwarteten Qualität und dem entsprechenden Proteingehalt in über 80 Länder exportieren", so Dean Dias, Geschäftsführer von Cereals Canada. „Damit wird Kanada zum zweitgrößten Weizenexporteur der Welt und zum zweiten Mal in Folge zum größten Exporteur von hochwertigem Weizen mit hohem Proteingehalt."

In einer Saison, die in Westkanada mit reichlichen Niederschlägen begann, bauten die kanadischen Landwirte fast 34,3 Millionen Tonnen hochwertigen Weizen an. Die Erträge übertrafen die Erwartungen und führten zu einem Anstieg der Nicht-Durum-Weizenproduktion um vier Prozent und der Hartweizenproduktion um acht Prozent. Die Qualität war in allen Klassen ausgezeichnet, wobei ein hoher Anteil der Ernte mit der Note 2 oder besser bewertet wurde.

Die CWRS-Ernte hatte einen durchschnittlichen Proteingehalt und einen sehr hohen Anteil der Klassen 1 und 2.

Ein hoher Anteil der CWAD-Ernte wurde mit der Note 1 oder 2 bewertet und hatte einen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Proteingehalt.

Die CPSR-Ernte wies einen durchschnittlichen Proteingehalt auf, und ein sehr hoher Anteil wurde mit Nr. 1 oder Nr. 2 bewertet.

Ein hoher Anteil der CESRW-Ernte wurde mit Nr. 1 oder Nr. 2 eingestuft, wobei der Proteingehalt leicht unter dem Durchschnitt liegt.

Die technischen Daten für die Weizenernte 2024 werden am 19. und 20. November auf zwei von Cereals Canada veranstalteten Webinaren für Kunden vorgestellt, bevor eine Delegation der Getreidewertschöpfungskette zu vier internationalen Handels- und Technikmissionen aufbricht. Die diesjährige Delegation, der Experten von Cereals Canada, Mitglieder der Wertschöpfungskette, Vertreter der Erzeuger und die Canadian Grain Commission angehören, wird mit 18 Märkten zusammenarbeiten, die im Jahr 2023 kanadischen Weizen im Wert von 8,6 Milliarden Dollar gekauft haben.