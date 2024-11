FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kanzlerkandidatur der SPD:

"Boris Pistorius (.) ist beliebt, (.) anders als Scholz (.) Das ist allerdings auch schon fast alles (.). Er machte eine gute Figur im wichtigsten Ministerium, das es derzeit gibt. Er hat die Ausstrahlung, die Scholz nicht hat - ein Vorzug, der nicht Fähigkeit, sondern einfach da ist. (.) Was Scholz dagegen auszeichnet: Er ist zäh. Ein Wort von Pistorius hätte gereicht, um die Debatte zu beenden. Er (.) sagte es aber nicht (.). Jetzt schob er gar einen Satz nach, der ganz bewusst die Zweifel an Scholz nährt: "In der Politik sollte man nie irgendwas ausschließen." Mit anderen Worten: Ich will, ich kann es. (.) Ist die Partei aber auch willens, Pistorius dann zu folgen? (.) Es sind noch knapp hundert Tage bis zur Wahl. Entweder die SPD richtet ihren Kandidaten vollends zugrunde, oder sie wechselt jetzt das Pferd (.)."/DP/jha