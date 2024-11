IG Metall und Betriebsrat legen Zukunftskonzept für VW vor

WOLFSBURG (dpa-AFX) - In Wolfsburg legen IG Metall und der VW -Betriebsrat am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) einen Gegenentwurf zu den von Volkswagen geplanten Einschnitten vor. Einen Tag vor der dritten Tarifrunde bei VW wollen sie Eckpunkte eines eigenen Gesamtkonzepts für die Zukunft des Autobauers vorstellen, wie Gewerkschaft und Betriebsrat ankündigten. Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger wollen dabei ihre Ideen für die Gesundung des angeschlagenen Konzerns darlegen.

In der aktuellen Tarifrunde fordert VW eine pauschale Lohnkürzung um zehn Prozent. Zudem stehen Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Raum. Am Donnerstag treffen Unternehmen und Gewerkschaft in Wolfsburg zu ihrer dritten Tarifrunde zusammen. Sollte es weiter zu keiner Einigung kommen, so sind ab Dezember auch Warnstreiks möglich./fjo/DP/he