JPMORGAN stuft Holcim auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Holcim von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 81 auf 108 Franken angehoben. Analystin Elodie Rall ist laut ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das kommende Jahr optimistisch für die Baustoffkonzerne. Mit ihren operativen Ergebnisschätzungen liege sie so deutlich über dem Konsens wie seit Jahren nicht mehr. Ihr Top-Favorit ist die Aktie von Heidelberg Materials, die neu auf der "Analyst Focus List" auftaucht. Aber auch bei Holcim spreche die Bewertung für eine positivere Einschätzung./ag/thVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 19:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 96,15EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: Holcim

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 81

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m