EUR/AUD Doppelboden in Gefahr? Übergeordnet besteht bei dem Paar EUR/AUD seit nunmehr einem Kursstand von 1,7065 AUD aus Ende August letzten Jahres ein Abwärtstrend, dieser brachte Notierung von 1,5998 AUD in diesem Jahr hervor. In den letzten Monaten seit Sommer dieses Jahres …