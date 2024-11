Netflix weiter im Rallyemodus

Seit dem erfolgreichen Ausbruch der Netflix-Aktie über die Vorgängerhochs von rund 701,00 US-Dollar hat die Aktie in der Spitze um weitere 22 Prozent an Wert zugelegt und kratzt nun an der Marke von 853,00 US-Dollar. Im langfristigen Chartfenster wurde aber noch nicht das volle Kurspotenzial seit dem Ausbruch über die Hochs aus 2021 ausgeschöpft, sodass weiterhin mit einem Anstieg an die endgültige Parkposition am 138,2 % Fibo bei 925,87 US-Dollar gerechnet wird. Bestehende Positionen sollten nun aber mit einer deutlichen Stopp-Anhebung enger abgesichert werden. Selbst ein neuerliches Investment käme beispielshalber durch den weiter unten vorgestellten Schein nicht ungelegen und würde eine überdurchschnittliche Performance ermöglichen. Unterstützungen findet die Netflix-Aktie im Falle einer schärferen Korrektur derzeit bei 815,50 und darunter 773,00 US-Dollar vor.

Trading-Strategie: