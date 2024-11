DAX weitet Volatilität aus

Schon häufiger wurde durch die volatile und Teils brüchige Struktur oberhalb von 19.000 Punkten auf mögliche Fehlsignale auf der Unterseite beim DAX-Index hingewiesen, so in etwa könnte man den Dienstagshandel zusammenfassen. Nach einem Intraday-Kursabschlag auf 18.812 Punkte hätte damit eigentlich ein größeres Verkaufssignal einhergehen sollen, stattdessen rettete sich der Index am Ende wieder über 19.032 Punkte. Damit notiert das Barometer aber erneut in seiner neutralen Handelsspanne, die bis zu einem Verlaufshoch um 19.600 Punkten reicht. Erst ein Sprung über dieses Niveau dürfte größere Ziele bei 19.800 und rund 20.000 Punkten aktivieren. Auf der Unterseite muss nun eine Anpassung der Verkaufsmarke erfolgen, erst unter dem Niveau von 18.800 Punkten wird mit Rückschlägen auf 18.633 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 18.309 Punkten gerechnet.

Aktuelle Lage