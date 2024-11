Visa tritt auf der Stelle

Der erfolgreiche Ausbruch der Visa-Aktie über die Vorgängerhochs aus März dieses Jahres von 290,96 US-Dollar hat ein mustergültiges Kaufsignal aktiviert, in der Spitze gelang dem Papier ein Anstieg auf 312,44 US-Dollar und damit ganz in die Nähe des zuvor ausgerufenen Kursziels gelegen am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracements bei 313,89 US-Dollar. Sollten in den nächsten Tagen sukzessive Gewinnmitnahmen einsetzen, wäre dies ein erstes Indiz für eine längere Konsolidierung, zumal noch einige große Kurslücken aus Ende Oktober und Anfang November im Chart zurückgeblieben sind und solche häufig zeitnah geschlossen werden. Ein spekulatives Short-Investment könnte in einem solchen Fall unterhalb von 305,00 US-Dollar greifen, dies wäre dann mit Abschlägen bis auf 294,78 und darunter zu 290,48 US-Dollar verbunden. Da gegen den übergeordneten Trend gehandelt wird, unterliegen solche Investments häufig einem erhöhten Risiko.

Trading-Strategie: