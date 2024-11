Aktien Frankfurt Ausblick Fragile Stabilisierung Der Dax wird am Mittwoch etwas höher erwartet. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,5 Prozent auf 19.148 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird zur Eröffnung mit einem Plus von 0,6 Prozent gesehen. Mit 18.812 …