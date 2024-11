Wirtschaftsweise pocht auf Investitionen in Militärtechnologien

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm spricht sich dafür aus, strategisch in den militärischen Bereich zu investieren und damit Innovationen auszulösen."Ein Thema, das dringend mehr Aufmerksamkeit braucht, sind die ökonomischen Aspekte der Verteidigungspolitik", sagte Grimm dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit, die heimische Entwicklung wichtiger Militärtechnologien und die Übertragungseffekte auf die Innovationskraft in anderen Wirtschaftsbereichen müssten Hand in Hand gehen, führte sie aus. "Wenn man hier strategisch agiert, erhöht sich die Verteidigungsfähigkeit und zugleich das Innovations- und Wachstumspotenzial."Im militärischen Bereich sei der Staat der größte Abnehmer, sagte die Ökonomin dem RND. "Deswegen hat er einen großen Hebel, Innovationen auszulösen, und sollte da auch strategisch investieren. Die USA werden uns dazu zwingen, das Budget zu erhöhen." Dadurch könne ein großer Hebel entstehen, wenn man es richtig angehe.