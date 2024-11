Goldpreis vor der Entscheidung. Barrick Gold mit knackigen Kursgewinnen

US-Dollar bleibt Belastungsfaktor

In den letzten Handelstagen ließ der Druck vom Devisenmarkt etwas nach. Der US-Dollar legte nach seiner furiosen Rallye eine Verschnaufpause ein. Das verschaffte Gold, Silber, Kupfer und anderen Edelmetallen und Rohstoffen etwas Luft. Und sofort reagierten Gold und Silber mit deutlichen Preisanstiegen. Auch Kupfer erholte sich zwischenzeitlich etwas von seinen Tiefs. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Kupferpreis wendet Debakel vorerst ab. Chancen bei Kupferproduzenten?“. Doch, wie geht es mit dem US-Dollar in den nächsten Wochen weiter? Die Antwort darauf dürfte maßgeblich von den Zinserwartungen des Marktes abhängen.

Die für den Dezember in den USA „eigentlich“ erwartete Zinssenkung durch die Fed wackelt und sie wackelt bedenklich. Die aktuellen Parameter drängen die Fed nicht unbedingt dazu, so kurz vor Weihnachten noch einmal an der Zinsschraube zu drehen. Macht sie es doch, könnte dieser Schritt die Fesseln bei Gold lösen. Das FOMC der US-Notenbank tagt im Übrigen am 17. Dezember und 18. Dezember. Bis dahin werden jedoch noch zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten veröffentlicht. Der Markt wird diese ob ihrer Bedeutung auf die sprichwörtliche Goldwaage legen.

In den nächsten Tagen und Wochen gilt es, zum einen die Entwicklungen am Anleihemarkt und zum anderen die Entwicklungen am Devisenmarkt zu beobachten. Um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, lohnt ein Blick auf die Entwicklung der Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen und auf den wichtigen US-Dollar-Index.

Fazit Goldpreis – Die 3.000 US-Dollar bleiben das Ziel

In der letzten Kommentierung „Kaufchancen oder Finger weg? Goldpreis kommt deutlich zurück. Abverkauf bei Barrick Gold, Newmont & Co.“ hieß es zusammengefasst unter anderem „[…] Der Goldpreis konsolidiert; nicht mehr und nicht weniger. Aus charttechnischer Sicht ist allerdings noch nicht sonderlich viel passiert. Der Verlust der 2.600 US-Dollar „schmerzt“ zwar, doch die zentrale Unterstützungszone 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar ist unverändert intakt. Erst ein Rücksetzer unter die 2.475 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage bei Gold notwendig machen. Die Stimmung ändert sich. Der überbordende Optimismus der letzten Wochen ist aus dem Markt gewichen. Stattdessen dominieren derzeit Nervosität und Pessimismus. Und das wiederum könnte der ideale Nährboden für eine Weihnachtsrallye bei Gold sein. Zusammengefasst: An dem übergeordneten Preisziel von 3.000 US-Dollar ist bislang nicht zu rütteln. […]“.

Diese Zusammenfassung der Lage hätte man auch heute so bemühen können. Zwischenzeitlich kehrte Gold über die 2.600 US-Dollar zurück. Das nimmt erst einmal den Druck von der zentralen Unterstützungszone 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar. Die nächsten Tage werden nun zeigen müssen, wie nachhaltig die Erholung ist. Verlagert sich das Handelsgeschehen weiter in Richtung Rekordhochs oder fällt der Erholungsversuch womöglich doch noch in sich zusammen? Es bleibt aber dabei: Solange der Goldpreis oberhalb von 2.475 US-Dollar notiert, gibt es an dem übergeordneten Ziel von 3.000 US-Dollar nichts zu rütteln.

Produzentenaktien bekommen wieder Auftrieb – Beispiel Barrick Gold

Die Aktienkurse der Goldproduzenten gerieten zuletzt arg ins Straucheln. Neben der Konsolidierung des Goldpreises belastete auch der sehr durchwachsene Verlauf der Quartalsberichtssaison. Die beiden Platzhirsche Newmont Corp. und Barrick Gold waren bekanntlich mit ihren Zahlen nicht in der Lage, Kaufstimmung zu kreieren. Ganz im Gegenteil.

Das Beispiel Barrick Gold zeigt, dass der Markt nicht gewillt war, die schwachen Zahlen zu tolerieren. Der Aktienkurs des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten knickte ein. Und so erging es ja auch Newmont Corp. Barrick Gold rauschte beispielsweise von 21+ US-Dollar auf unter 17 US-Dollar ab. Der scharfe Rücksetzer rief nun aber offenkundig die ersten Schnäppchenjäger auf den Plan. Barrick Gold erholte sich in den letzten Tagen. Ähnlich wie bei der Erholung des Goldpreises muss sich nun aber auch deren Nachhaltigkeit herausstellen. Und die Gelegenheit hierzu bekommt die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten bereits jetzt: Barrick Gold muss über die 18 US-Dollar, um die Tür in Richtung 19 US-Dollar aufzustoßen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

