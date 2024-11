MicroStrategy könnte bis 2026 über 543.200 Bitcoin halten, sagt dieser Analyst

In einer SEC-Einreichung am Montag, sagte MicroStrategy, dass es rund 51.780 Bitcoins für rund 4,6 Milliarden US-Dollar in bar erworben hat, zu einem durchschnittlichen Preis von 88.627 US-Dollar pro Bitcoin, einschließlich Gebühren und Kosten.

Mit Stand vom 17. November hielten MicroStrategy und die Tochtergesellschaften insgesamt 331.200 Bitcoins, die zu einem Gesamtkaufpreis von ca. 16,5 Milliarden US-Dollar erworben wurden, so das Unternehmen weiter. Basierend auf aktuellen Bitcoin-Kursen hat die MicroStrategy-Beteiligung einen Wert von knapp über 30 Milliarden US-Dollar.