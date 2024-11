Großbritannien Inflation zieht etwas stärker an als erwartet - Pfund steigt In Großbritannien hat die Inflation im Oktober wieder deutlich angezogen. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 2,3 Prozent zu - nach einem Plus von lediglich 1,7 Prozent im September, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London …