Zahlen wieder besser als erwartet!

Im dritten Quartal stieg die Zahl der zahlenden Abonnenten von Spotify auf 252 Millionen, was einem Zuwachs von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer, eine für Werbekunden relevante Metrik, erhöhte sich um elf Prozent auf 640 Millionen. Beide Entwicklungen fielen stärker als von Experten erwartet aus. Der Umsatz stieg um beinahe 20 Prozent und erreichte fast die Marke von 4 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Jahr 2024 wird der Betrag auf ungefähr 13,2 Milliarden Euro geschätzt. Die Finanzdaten von Spotify bewirkten, dass mehrere Experten ihre Kursprognosen für die Aktie anhoben. So äußerte sich beispielsweise JPMorgan-Analyst Doug Anmuth positiv zur Aktie von Spotify und erhöhte das Kursziel von 425 auf 530 Dollar, was laut ihm auf eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit hinweist.

Die vergangenen fünf Veröffentlichungen der Quartalszahlen von Spotify waren stets von einem Kurssprung nach oben begleitet. Als Folge hat das Papier einen aktuell intakten Aufwärtstrend ausgebildet, in dem sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren insgesamt um 553 Prozent nach oben entwickelt hat. Der jüngste Überwindungsversuch des alten Allzeithochs vom 22. Februar 2021 am Level von 387,44 US-Dollar gelang nach einem zeitlichen Anlauf von 42 Tagen, wobei der Kurs am 6. November 2024 nachhaltig durchbrochen wurde. Momentan befindet sich der Kurs in Neuland und hat am 14. November das aktuelle Allzeithoch bei 489,69 US-Dollar markiert. Die Marktteilnehmer sind dabei, den sprunghaften Kurszuwachs zu verdauen. Dadurch sind auch Gewinnmitnahmen inkludiert, die den Kurs innerhalb des Aufwärtstrendkanals nach unten drücken. Fundamental betrachtet ist im Zeitraum 2024 bis 2026 ein Plus bei der Konsensschätzung des Bilanzgewinns von 96 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2026 auf 38,01 senkt. Aus heutiger Sicht spricht nichts dagegen, dass es dem Spotify-Management gelingt, dieses Wachstum auch nach 2026 fortzusetzen und die zu erwartenden Bilanzgewinne weiter zu steigern.

Spotify Technology S.A. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: