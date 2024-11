Auf Experten-Empfehlung - Heritage Mining erweitert Goldprojekt DBL

Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) ist der Empfehlung der ausgewiesenen Experten Brett Davis und Dr. Gregg Morrison gefolgt und hat das Goldprojekt Drayton-Black-Lake-Projekt um zusätzliche Claims erweitert. Durch diesen Zukauf stieg die Gesamtfläche des im Nordwesten von Ontario gelegenen Projekts auf 18.907 Hektar an.

Die neu erworbene Zone 3 stellt ein Explorationsgebiet dar, das für intrusionsbedingte Goldmineralisierungen sehr interessant zu sein scheint. Besuche vor Ort und die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen haben die beiden Geologie-Experten dazu bewogen, sich für den Erwerb der neuen Claims auszusprechen.

Brett Davis wies darauf hin, dass die Feld- und Kernuntersuchungen ergeben haben, dass die Zone 3 das beste Goldentdeckungspotential aufweist. Dabei wurde deutlich, dass das Drayton-Black-Lake-Projekt insgesamt ein erhebliches Potential birgt. Die neu erworbenen Gebiete bieten Heritage Mining daher die Möglichkeit, auch abseits der orogenen Gänge in den Vulkaniten, die traditionell im Mittelpunkt der Exploration standen, fündig zu werden.

Der größte Teil der für 2024 vorgesehenen Arbeiten wurde bereits abgeschlossen

Entlang der Kontaktzone des Lake of Bays Batholiths wurden in den letzten Wochen UAV-Magnetuntersuchungen durchgeführt. Sie konnten im Oktober abgeschlossen werden und müssen nun ausgewertet werden. Das am Boden entlang der Kontaktlinie durchgeführte Prospektionsprogramm kam ebenfalls sehr gut voran. Es ist derzeit zu rund 90% abgeschlossen.

Für die neu erworbenen Claims hat Heritage Mininig bei den kanadischen Behörden sogleich die Genehmigungen für IP-Untersuchungen und erste Bohrungen eingereicht. Damit kann die Exploration dieser Zone starten, sobald die Aufsichtsbehörde grünes Licht gibt. In den bereits genehmigten Bereichen der Zone 3 soll die Bohrtätigkeit in Kürze wieder aufgenommen werden. Heritage Mining erwartet, dass diese Bohrarbeiten noch im laufenden Quartal beginnen können.

Neue Bohrungen noch im laufenden Quartal

Um die Bohrungen voranzubringen und um diese auch effektiver und effizienter zu machen, hat Heritage Mining einen ODR 100-Bohrer geleast und Miontaur Drilling Inc. als Subunternehmer mit der Durchführung der Bohrungen beauftragt. Diese Entscheidung lag nahe, denn Minotaur Drilling hat bereits für große und kleinere Unternehmen der Branche wie Rio Tinto, Mosaic, Cameco und Hudson Bay Mining gearbeitet und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Durchführung dieser Arbeiten – und verfügt auch über große Expertise in geologischen Gegebenheiten, wie sie auf Heritage Mining’s Projekt vorherrschen.

Der geleaste ODR 100-Bohrer ist zudem mit einer Allwetterausrüstung ausgestattet. In Zukunft sollte es Heritage Mining daher möglich sein, auch bei ungünstigeren Wetterlagen, seine Arbeiten ohne Unterbrechungen weiter fortzusetzen. Außerdem können die Feldarbeiten dann so geplant werden, dass eine kontinuierliche Bohrtätigkeit auf dem Projekt möglich ist. Damit entfallen bzw. reduzieren sich die zeitaufwendigen Auf- und Abbauarbeiten für die eingesetzten Bohrgeräte.

