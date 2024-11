Dax startet im Plus - Nervosität nimmt zu

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.170 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Airbus, Adidas und Heidelberg Materials, am Ende Rheinmetall, Mercedes-Benz und Porsche.



"Die Nervosität auf dem Börsenparkett hat wegen der jüngsten geopolitischen Ereignisse spürbar zugenommen und den Deutschen Aktienindex zeitweise die Marke von 19.000 Punkten gekostet", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "In einer Zeit, in der Schlagworte wie `Weltkrieg` oder `Eskalation` in den sozialen Medien ganz oben stehen, ist eine wirkliche Beruhigung der Kurse nicht zu erwarten." Die Unsicherheit über Trumps Ukraine-Politik und die Kriegsrhetorik Russlands seien ein Cocktail, der zu erhöhter Volatilität im Markt führen werde.





