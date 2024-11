Erzeugerpreise sinken – bleibt die Inflation stabil?

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Oktober um 0,2 Prozent, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Im September waren die Preise zuvor noch um 0,5 Prozent gesunken.

Rückgang der Energiekosten

Der Rückgang der Jahresrate ist vor allem auf sinkende Energiepreise zurückzuführen. Energie war im Oktober 5,6 Prozent günstiger als im Vorjahr. Ohne den Rückgang der Energiekosten wären die Erzeugerpreise im Jahresvergleich jedoch um 1,3 Prozent gestiegen, so das Bundesamt.

Da die Erzeugerpreise die Produktionskosten der Unternehmen widerspiegeln, gelten sie als Frühindikator für die Inflation. Steigende Erzeugerpreise weisen auf künftigen Preisdruck hin, da Unternehmen diese oft zeitverzögert an die Verbraucher weitergeben. So können sie auf eine kommende Inflation hinweisen, bevor diese in den Verbraucherpreisen sichtbar wird.

Innerhalb des Energiesektors hatten Mineralölerzeugnisse den größten Einfluss auf die Veränderung. Diese waren 12,9 Prozent günstiger als im Vorjahr. Leichtes Heizöl verbilligte sich um 22,7 Prozent, Kraftstoffe um 12,1 Prozent. Auch Erdgas und Strom wurden günstiger.

Fazit

Die Inflation dürfte derzeit sinken, beziehungsweise stabil bleiben, da die Erzeugerpreise, im Jahresvergleich rückläufig sind. Insbesondere der Rückgang der Energiepreise trägt dazu bei, dass der Preisdruck auf Herstellerebene nachlässt. Nur wenn aber weiterhin die Energiepreise stabil bleiben, bleibt die Inflationsrate stabil. Das Statitische Bundesamt rechnet für November 2024 mit einer Inflationsrate von 2 Prozent, für 2025 hat sie bis dato einen Wert für 2,2 Prozent ausgegeben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion