IG Metall und Betriebsrat fordern Kurswechsel bei VW - Aktie weiter auf Talfahrt

Bereits seit Bekanntwerden der Sparpläne im September üben Cavallo und Gröger scharfe Kritik an der Unternehmensführung. Die geforderten Lohnkürzungen, Werksschließungen und Entlassungen lehnt die Gewerkschaft kategorisch ab. Stattdessen fordern sie ein "Masterplan 2025 - 2030 - 2035", der die Kernthemen Technologie, Produktqualität und Kundennähe adressiert. "Volkswagen war immer dann stark, wenn wir mit innovativen Produkten begeistert haben. Aktuell jedoch fehlt ein klares Konzept", betont Cavallo.

Im Streit um die geplanten Sparmaßnahmen bei Volkswagen setzt die IG Metall zusammen mit dem Betriebsrat ein deutliches Zeichen. Nur einen Tag vor der dritten Tarifrunde in Wolfsburg präsentieren Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger heute ihre Vision für die Zukunft des angeschlagenen Autobauers. Ziel: Ein Gegenvorschlag zu den harten Einschnitten des Managements, der Standorte sichert und den Fokus auf langfristige Wettbewerbsfähigkeit legt.

5 heiße Wetten für den Jahresendspurt! US-Wahlen ebnen den Weg: Jetzt unseren kostenlosen Report herunterladen!

Besonders kritisch sieht sie das Fehlen eines erschwinglichen Elektro-Einstiegsmodells. Mit dem ID.2, der erst 2026 in Produktion gehen soll, hinke VW der Konkurrenz hinterher. Um die Marktführerschaft zurückzugewinnen, brauche es technologischen Fortschritt und schnellere Produktionsprozesse. "Alles, was nicht direkt zur Technologieführerschaft beiträgt, muss überdacht werden", so Cavallo.

Ein zentraler Kritikpunkt: Die überbordende Komplexität im Konzern. Doppelarbeiten zwischen Marken müssten abgeschafft, Synergien konsequent genutzt werden. "Wir fordern eine klare Fokussierung auf die Kernmarke Volkswagen", erklärt Cavallo. Das aktuelle Steuerungsmodell führe zu ineffizienter Ressourcennutzung und vergeude wertvolle Mittel.

Volkswagen steht am Scheideweg: Entweder ein radikaler Sparkurs mit ungewissem Ausgang oder ein strategisches Umdenken mit langfristigem Fokus. Die Aktie notiert aktuell mit rund 82 Euro nahe eines Mehrjahrestiefs.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 82,66EUR auf Tradegate (20. November 2024, 10:05 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,94 € , was eine Steigerung von +4,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer