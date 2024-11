Zendure startet seinen größten Black Friday Sale mit exklusiven Solarenergie-Angeboten

DÜSSELDORF, Deutschland, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Zendure , ein schnell wachsendes Energietechnikunternehmen, bietet exklusive Rabatte von bis zu 2300 EUR auf seine Solarenergielösungen an. Diese auf maximale Effizienz und Langlebigkeit ausgelegten Lösungen bieten zuverlässige Energiespeicherung und -nutzung zu unschlagbaren Preisen.

Hyper 2000 definiert den Plug & Play AC Coupled 1200 W bi-direktionalen Lade-Energiespeicher mit fortschrittlicher Balkonspeichertechnologie sowie kosteneffizienten Lösungen für PV-Dach- und Balkonanlagen neu. Es ist die ideale Wahl für die Maximierung der Solarenergieeffizienz und Erschwinglichkeit.

Um die Konnektivität von Hyper 2000 weiter zu verbessern, ermöglicht ZenLink die Kombination mehrerer Hyper-2000-Einheiten innerhalb des Microgrids eines Hauses. Dieses AC-gekoppelte System synchronisiert bis zu 1800 W pro Phase und unterstützt einen MPPT-Bereich von 1,8 bis 5,4 kW. Jede Phase speichert zwischen 7,68 kWh und 23,04 kWh über AB2000-Batterien (je 1920 Wh), was die Installation vereinfacht sowie die Kosten senkt, da auch Laien die Anschlussfähigkeit der Phasen überprüfen können.

Die bifacialen 500-W-Solarmodule von Zendure liefern bis zu 650 W und steigern den Wirkungsgrad um 30 %, indem sie das Sonnenlicht von beiden Seiten einfangen und dabei Windlasten bis zu 2400 Pa und Schneelasten bis zu 5400 Pa standhalten.

Hyper 2000 Bundle-Angebote:

Hyper 2000 + 1 AB2000 : 999 € ( 17 % gespart)

Hyper 2000 + 1 AB2000 + 2 bifaciale Solarmodule (435 W) : 1099 € (28 % gespart plus Shelly Pro 3EM)

3EM) Hyper 2000 + 1 AB2000 + 2 starre Solarmodule (455 W) : 1049 € ( 30 % gespart plus Shelly Pro 3EM)

Balkonkraftwerk und Bifaziale Solarpanele Deals:

2 x 435 W Bifaziale Solarpanele + 800W Mikrowechselrichter : 249 € (17 % gespart)

: 249 € (17 % gespart) 2 x 500 W Bifaziale Solarpanele + 800W Mikrowechselrichter : 299 € (29 % gespart)

Solarenergiespeicherlösung für Plug-In Solar

Die Kombination von Hub 2000 mit der AB2000 Batterie bietet eine robuste Lösung für Balkon-, Garten- oder Dachinstallationen. Diese Kombination speichert tagsüber effizient Solarenergie und gibt diese nachts frei. Der Hub 2000 ist kompatibel mit den meisten Balkonkraftwerken , was es zu einer geeigneten Erweiterung für existierende Systeme macht.

Hub 2000 Bundle Deals:

Hub 2000 + 1 x AB2000: 799 Euro (Ersparnis 20 Prozent)

(Ersparnis 20 Prozent) Hub 2000 + 1 x AB2000 + 2 x Bifaziale Solarpanels (435 W): 899 Euro (Ersparnis 32 Prozent, Shelly Pro 3EM geschenkt)

(Ersparnis 32 Prozent, 3EM geschenkt) Hub 2000 + 1 x AB2000 + 2 x starre Solarpanele (455 W): 849 Euro (Ersparnis 35 Prozent, Shelly Pro 3EM als kostenloses Geschenk)

Die Black Friday-Pakete von Zendure machen modernste Solartechnologie zugänglicher denn je. Rabatte von bis zu 2,300 EUR sind auf der offiziellen Zendure-Website und bei Amazon bis zum 1. Dezember 2024 erhältlich, wobei in ausgewählten Angeboten spezielle Geschenke wie Shelly Pro 3EM enthalten sind.

Informationen zu Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist eines der am schnellsten wachsenden Energietechnikunternehmen mit Sitz in den Technologiezentren von Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China, Japan und Deutschland. Zendure hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushalte mit zuverlässiger und erschwinglicher sauberer Energie zu versorgen, indem es die neueste Energietechnologie weiterentwickelt.

Medienanfragen:

Chris Patrick

chris.qiu@zendure.com

