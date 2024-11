Nagase Viita bringt 2025 den pharmazeutischen Hilfsstoff „SUCROSE SG" für Injektionszwecke auf den Markt

OKAYAMA, Japan, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Nagase Viita Co., Ltd, ein Unternehmen des NAGASE-Konzerns mit Hauptsitz in Okayama, Japan, wird bis Juni 2025 die Produktlinie von SOLBIOTE (TM), saccharidbasierten pharmazeutischen Hilfsstoffen, mit der Einführung des hochreinen und endotoxinarmen SUCROSE SG erweitern. Das Portfolio von SOLBIOTE (TM) umfasst TREHALOSE SG und MALTOSE PH, die charakteristischen Produkte der pharmazeutischen Inhaltsstoffe. Mit der Ergänzung des Portfolios durch SUCROSE SG bietet es eine umfassende Palette an Lösungen für die Stabilität in der biopharmazeutischen Entwicklung.

Bild1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/202411119717/_prw_PI1fl_4X4BN8eY.jpg