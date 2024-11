Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Rheinmetall auf 750 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Rheinmetall von 680 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Simon Keller vergibt in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse nach dem Kapitalmarkttag damit das derzeit höchste Kursziel am Markt. Die Düsseldorfer seien für den europäischen Verteidigungsbedarf optimal positioniert./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 08:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 08:20 / MEZ